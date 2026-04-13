Kid Abelha anuncia retorno em turnê nacional que celebra 40 anos de trajetória; Recife está incluída
"Eu Tive Um Sonho" percorre o país e chega à capital pernambucana no dia 8, reunindo formação clássica e produção de grande porte
A banda Kid Abelha confirmou passagem pelo Recife com a turnê “Eu Tive Um Sonho”. O show na capital pernambucana acontece no dia 8 de agosto, no Classic Hall, como parte da agenda nacional que marca o reencontro do grupo com o público, após 13 anos.
A série de apresentações tem início em 12 de junho, no Rio de Janeiro (RJ), cidade de origem da banda, e segue por diferentes capitais brasileiras.
Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda (13), no site Ticket Master e nas bilheterias físicas, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros.
No palco, estarão reunidos Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato, que voltam a dividir apresentações após anos dedicados a projetos individuais.
A escolha do repertório foi um dos principais desafios da produção, diante da extensa lista de sucessos acumulados ao longo de décadas. A ideia é construir um espetáculo que dialogue tanto com o público que acompanhou a trajetória da banda desde o início quanto com novos ouvintes.
Com estrutura ampla, o show conta com direção musical de Liminha, direção de arte de Gringo Cardia e iluminação assinada por Samuel Betts. A codireção artística fica a cargo de Paula Toller.
A banda de apoio é formada por Gustavo Camardella (guitarra, violão e vocais), Adal Fonseca (bateria), Pedro Dias (baixo e vocais) e Gê Fonseca (teclados e vocais), além de músicos de sopro. A realização é da Live Nation Brasil em parceria com a Posto 9 Entretenimento.
Datas da turnê "Eu Tive Um Sonho":
12 de junho – Farmasi Arena – RJ
27 de junho – Allianz Parque – SP
04 de julho – Arena MRV – BH
11 de julho – Casa de Apostas Arena Fonte Nova – Salvador
25 de julho – Arena BRB Mané Garrincha – Brasília
08 de agosto – Classic Hall – Recife
22 de agosto – CFO – Fortaleza
26 de setembro – Beira Rio – POA
10 de outubro – Pedreira Paulo Leminski – Curitiba
17 de outubro – Arena Opus – Florianópolis
SERVIÇO
Kid Abelha - turnê "Eu Tive um Sonho" no Recife
Quando: 8 de agosto
Onde: Classic Hall
Ingressos: a partir de R$ 230, no Ticket Master e na bilhateria do Classic Hall