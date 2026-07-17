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ADIADO

Turnê "Eu Tive um Sonho", de Kid Abelha, tem nova data no Recife

Show no Classic Hall estava inicialmente marcado para o próximo mês de agosto

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Show no Recife da turnê "Eu tive um Sonho", de Kid Abelha, tem nova dataShow no Recife da turnê "Eu tive um Sonho", de Kid Abelha, tem nova data - Foto: Pedro Loreto/Divulgação

Os fãs pernambucanos do Kid Abelha, ansiosos pelo show da turnê "Eu Tive um Sonho", marcada inicialmente para o próximo dia 8 de agosto, no Classic Hall, vão ter de esperar mais um pouco para celebrar o retorno do grupo e a celebração pelas quatro décadas da banda.

 

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Na verdade, nem é "mais um pouco", mas um bocado mesmo. É que a data no Recife foi adiada e para abril de 2027, precisamente no dia 3 no mesmo local, o Classic Hall.

O anúncio, feito nas redes sociais da Live Nation, realizadora da turnê, causou surpresa a gerações ansiosas pelo 'revival', em diversas localidades, já que não foi apenas no Recife que a agenda da banda sofreu atualizações - com exceção de Salvador, Fortaleza e Rio de Janeiro, que seguem com as mesmas datas.

Veja programação atualizada da turnê que traz de volta aos palcos Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato.

"EU TIVE UM SONHO" - NOVAS DATAS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Quem já adquiriu os ingressos para o show inicialmente marcado para agosto, no Classic Hall, pode mantê-los para a nova data, em abril de 2027.

Mas, quem desejar pode entrar em contato com a Ticketmaster Brasil - à frente da venda dos ingressos - para obter informações e efetuar a devolução do valor pago.

SERVIÇO
Turnê "Eu Tive um Sonho", do Kid Abelha
Quando: 3 de abril de 2027
Onde: Classic Hall - Av. Governador Agamenon Magalhaes, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos no site Ticketmaster
Informações: @livenationbr

 

 

 

 

 

 

 

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