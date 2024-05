Kids Festival traz heróis e personagens infantis para o Teatro Barreto Júnior neste fim de semana

A- A+

Nos próximos dois domingos – 2 e 9 de junho – o Teatro Barreto Júnior, no Pina, será ocupado por personagens de Frozen, Toy Story, além de Mickey, Minnie, Donald, Pluto, Pateta e outros. É o espetáculo musical infantil inédito “Kids Festival”, que será apresentado, nas duas datas, às 16h.

Com direção da Humantoche Produções, o espetáculo tem 1 hora de duração e lança mão de efeitos em 4D, que dão ao espectador uma nova experiência para além do palco: luz, texturas e elementos levam as pessoas para dentro da história.

“A ideia é que a família possa cantar e dançar junto com esses diferentes personagens, como se a família tivesse dentro de uma história onde todos esses personagens possam estar juntos; é um encontro onde não há limites para imaginação”, explica Ricardo Silva, diretor do espetáculo.

A classificação é livre e os ingressos estão disponíveis no Sympla. A portaria será aberta 1 hora antes do espetáculo. Pagam meia entrada: crianças de dois a 12 anos de idade, estudantes (portando documento de identificação) e professores ou maiores de 60 anos (portando seus respectivos documentos de identificação e/ou contracheque).

SERVIÇO

Kids Festival

Quando: 2 e 9 de junho, às 16h

Onde: Teatro Barreto Júnior | Rua Est. Jeremias Bastos, Pina, Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 40, à venda no Sympla (dia 2/6 / dia 9/6)

Informações: @humantocheproducoes // (81) 99803-2724







Veja também

realeza Segredo real: rainha Elizabeth tinha truque para a saia não voar