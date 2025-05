A- A+

CINEMA Kieran Culkin se junta ao filme "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita"; confira lista do elenco O ator interpretará o apresentador dos Jogos Vorazes, Caesar Flickerman, anteriormente interpretado pelo ator Stanley Tucci

O ator Kieran Culkin ("Sucession", "A Verdadeira Dor") foi anunciado como parte do elenco de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita", novo filme da franquia.

O ator interpretará o apresentador dos Jogos Vorazes Caesar Flickerman, papel anteriormente pertencente ao ator Stanley Tucci ("Conclave").

"A presença que rouba a cena e o charme inegável de Kieran são perfeitos para Caesar Flickerman, que é esse apresentador do espetáculo horrendo de Panem. Stanley Tucci fez com que Caesar fosse inesquecível—e agora Kieran fará com que o papel seja totalmente seu" disse Erin Westerman, co-presidente da Lionsgate Motion Picture Group.

Culkin não é o primeiro nome divulgado do elenco do filme "Amanhecer na Colheita", que estreia em 2026.

Entre os atores anunciados, estão Ralph Fiennes, que interpreta o Presidente Snow; Elle Fanning como Effie Trinket; e Joseph Zada como Haymitch Abernathy, protagonista da trama.

Confira o elendo anunciado de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita"

- Joseph Zada será Haymitch Abernathy;

- Whitney Peak será Lenore Dove;

- Mckenna Grace será Maysilee Donner;

- Jesse Plemons será Plutarch Heavensbee;

- Maya Hawke será Wiress;

- Kelvin Harrison Jr. será Beetee;

- Lili Taylor será Mags;

- Ben Wang será Wyatt;

- Elle Fanning será Effie Trinket;

- Ralph Fiennes será President Snow;

- MollyMcCann será Louella;

- Iona Bell será Lou Lou;

O novo filme, baseado no romance homônimo escrito por Suzanne Collins, revisita o mundo de Panem quase 30 anos antes dos eventos da narrativa de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) e Peeta Mellark (Josh Hutcherson).

