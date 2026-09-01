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Cultura+ Kiko Dinucci mergulha no analógico em clipe de "Como Foi?" e anuncia novo álbum Faixa ganha tradução audiovisual em Super 8 e prepara o terreno para "Medusa", disco que chega às plataformas em 9 de setembro

Kiko Dinucci transforma lembrança, desgaste e paisagem urbana em matéria cinematográfica no videoclipe de “Como Foi?”, trabalho audiovisual que apresenta uma primeira amostra de seu próximo disco, "Medusa".

Previsto para chegar aos serviços de streaming em 9 de setembro, o álbum marca também a entrada do compositor no catálogo do selo RISCO.

Com direção dividida entre Dinucci e Mariana Metri, o clipe foi registrado em película Super 8 e aposta na imperfeição da imagem como parte essencial de sua linguagem.

O músico descreve o resultado como um “delírio low-fi” e um “derretimento analógico”. A música, por sua vez, terá circulação restrita ao canal do artista no YouTube.

A cidade de São Paulo ocupa um papel central na narrativa. O filme percorre o centro histórico e regiões como Barra Funda e Bixiga, construindo uma espécie de retrato afetivo da metrópole a partir de ruas, viadutos, inscrições e fachadas.

Nesse ambiente, a canção ganha uma dimensão visual associada a uma “declaração de amor deteriorada”, enquanto a experiência urbana é atravessada por “concreto e sol”.

A opção pelo Super 8 não funciona apenas como escolha estética. A própria precariedade do suporte ajuda a criar a sensação de lembrança incompleta que atravessa a música.

Para isso, a equipe utilizou uma câmera Chinon auto zoom e filmes Kodak Tri-X e Kodak Vision 3, ambos com ISO 200.

A fotografia foi realizada por Thais Taverna e pelo próprio Dinucci. Excesso de luz, granulação e movimentos distorcidos da câmera fazem parte da construção visual, aproximando o clipe de uma recordação que insiste em permanecer, mas nunca se apresenta de maneira inteiramente nítida. O resultado busca evocar uma “memória esfumaçada” e uma “infância punk”.

No elenco, Pipoca – Roberto Carlos do Bixiga –, Giovana Cristina Bastos e João Forato encarnam personagens atravessados por perdas, afetos interrompidos e lembranças partidas. Suas presenças ajudam a materializar o estado emocional sugerido pela composição.

A edição é de Luan Cardoso, enquanto Brunno Schiavon, do Estúdio Arco, assina o trabalho de cor. A Revela Filmes foi responsável pelas etapas de revelação e telecinagem da película. A produção ficou sob responsabilidade de Mariana Metri, Kiko Dinucci e Thais Taverna.

“Como Foi?” funciona, assim, como uma espécie de porta de entrada para "Medusa": uma peça em que música e imagem compartilham o mesmo terreno de ruínas e afetos.

Ao recorrer ao Super 8 e às marcas físicas do processo analógico, Dinucci encontra uma forma de fazer da própria deterioração da imagem parte da narrativa.

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