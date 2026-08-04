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DESPEDIDA Kiko, Leandro e Bruno, do KLB, lamentam morte de Allan Puro Osso, considerado irmão Cantores dizem que o ex-lutador do UFC convivia diariamente com a família, ajudava nos projetos do grupo e era visto como um quarto membro da banda

O cantor Kiko, do KLB, prestou uma comovente homenagem ao ex-lutador de MMA Allan "Puro Osso" Nascimento, que morreu aos 34 anos após sofrer um ataque cardíaco enquanto dormia, na última segunda-feira (3). Mais do que um amigo, o atleta era considerado um integrante da família Scornavacca. Ao lado dos irmãos Leandro e Bruno, Kiko afirmou que o trio sempre enxergou Allan como um quarto membro do grupo.

Em longa publicação nas redes sociais, Kiko reuniu fotos de diferentes fases da amizade entre os dois, incluindo registros ao lado do pai, Franco Scornavacca, que morreu em 2018. O cantor descreveu o lutador como "o filho que meus pais não geraram" e confessou ter dificuldade para aceitar a perda.

"Hoje um pedaço de mim se desliga desse plano. Meu caçula, meu irmão mais novo. Não consigo entender os planos de Deus", escreveu, por meio do Instagram.

Segundo Kiko, Allan estava presente em praticamente todos os momentos importantes da família. O cantor contou que era impossível encontrar uma lembrança de sua trajetória sem que o amigo estivesse por perto.

"Não há um único dia, uma única situação, um único momento em que você não estivesse junto, colado comigo, colado com a gente. Sua família que você escolheu, o irmão que nós escolhemos", afirmou.

'O KLB sempre foram quatro'

Ao longo do desabafo, Kiko relembrou que participou até da construção da carreira de Allan no MMA. Foi ele quem ajudou a criar o tema de entrada do lutador nas lutas, além de acompanhar planos e conquistas ao longo dos anos.

"Fazer seu tema de entrada nas lutas, planejar passos, sonhar, acreditar, realizar... Você tinha muito ainda para deixar a gente viver do teu lado." O artista também revelou como o ex-atleta fazia parte da rotina dos três irmãos. "Eu, Leandro, Bruno, temos um orgulho sem fim de contar ao mundo que o KLB sempre foram quatro."

Em outro trecho, Kiko escreveu que Allan iluminava qualquer ambiente e lamentou que pessoas como ele pareçam partir cedo demais. "Você foi seguramente uma das melhores escolhas da minha vida. Optar por ter um irmão de alma, que ilumina qualquer ambiente com tua luz."

A despedida terminou com uma mensagem dirigida ao pai, Franco, e ao pai de Allan, Ayrtão, ambos já falecidos. "Dá um abraço no Ayrtão e no seu Franco, seus dois pais. Lágrimas na Terra, festa nos céus. O Allan Puro Anjo chegou."

Leandro e Bruno também se despedem

Os outros integrantes do KLB também usaram as redes sociais para lamentar a morte do amigo. Leandro resumiu o sentimento em poucas palavras: "Inconsolável. Meu coração está sangrando. Allan Puro Osso, te amaremos para sempre".

Bruno descreveu Allan como uma pessoa rara e disse acreditar que ele "não era desse mundo". "Você não era desse mundo mesmo, por isso Deus quis você perto dele. Com o coração dilacerado e já com uma saudade que chega a dar desespero. O cara mais incrível que já conheci na vida."

Quem era Allan Puro Osso

Allan "Puro Osso" Nascimento construiu carreira no MMA e chegou ao UFC na categoria peso-mosca. Conhecido pelo carisma e pela dedicação ao esporte, ele também mantinha uma relação de amizade profunda com a família dos integrantes do KLB, convivendo diariamente com Kiko, Leandro e Bruno ao longo de muitos anos.

A morte precoce do lutador, aos 34 anos, provocou comoção entre amigos, familiares e fãs do esporte. O fato repercutiu internacionalmente. A notícia foi publicada por veículos como a emissora britânica BBC, o portal australiano News.com.au e o site americano TMZ.

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