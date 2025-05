A- A+

polêmica MP francês pede 10 anos de prisão para "chefe" do assalto de R$ 56 milhões contra Kim Kardashian Debilitado, Aomar Aït Khedache rabisca em caderno as respostas de interrogatório sobre "assalto do século" em Paris

Promotores franceses pediram nesta quarta-feira uma sentença de 10 anos de prisão para o suposto "chefe" dos assaltantes que roubaram a estrela de reality show americana Kim Kardashian em seu quarto de hotel em Paris em 2016.

Aomar Ait Khedache, de 69 anos, reconheceu seu envolvimento, mas sempre negou ser o "líder do grupo". No entanto, foi ele quem "deu as ordens", "recrutou" e foi à Bélgica revender as joias, segundo a acusação.

Durante o julgamento, o réu principal escreveu uma carta de desculpas à vítima, que chorou ao ouvir seu conteúdo.

Durante as horas de seu interrogatório do réu perante o Tribunal Criminal nesta segunda-feira, apenas a voz do presidente David De Pas foi ouvida.

Aomar Aït Khedache, agora surdo e quase mudo, rabiscou suas respostas com caneta em um grande caderno escolar quadrado, projetado na tela da sala usando um retroprojetor.

Muitas vezes, as respostas não corresponderam às perguntas que o acusado lia em seu computador graças a duas taquígrafas que transcreviam todos os procedimentos.

"Você foi rude ou violento com a Sra. Kardashian?" dizia a pergunta.

"Como eu disse, tive muita dificuldade a seguir este julgamento. Durmo de 14 a 16 horas por dia para escapar dos zumbidos [sons associados à perda auditiva]", escreveu o acusado muito lentamente, no silêncio do tribunal.

Em seu caderno, ele também "pede desculpas" se "adormeceu" durante o julgamento — por causa dos "comprimidos". Parece mesmo um "vovô ladrão", como a imprensa local continua a apelidá-lo — a média de idade dos acusados gira em torno de 70 anos —, apesar dos protestos constantes da promotoria, que prefere enfatizar seu perfil de "veteranos" e reincidentes.

O presidente da sessão, então, relê seções inteiras das declarações do réu aos investigadores.

Resumindo: Aomar Aït Khedache, identificado por seu DNA, admitiu ser um dos dois homens que planejaram um assalto, amarraram, amordaçaram e roubaram 9 milhões de euros (R$ 56 milhões) em joias de Kim Kardashian na noite de 2 para 3 de outubro de 2016.

A "ideia" veio de um "velho conhecido", um ex-companheiro de prisão, que ele conheceu por acaso em um bar.

Este último, chamado de "X" ou "Ben", tinha um "arquivo completo sobre ela": fotos de Kim Kardashian com seu famoso anel de US$ 4 milhões, "planos" do hotel, etc.

"Medo de represálias"

Aomar Aït Khedache, conhecido como "Velho Omar", nunca tinha ouvido falar da estrela americana. O cúmplice certamente lhe deu o nome do alvo, mas ele só se lembrava de ser "esposa de um rapper".

"Não estou interessado nesta indústria; para mim, reality shows são para adolescentes" explicou ele durante a investigação.

O presidente da sessão pede ao acusado que indique ao tribunal quem instigou o crime. Velho Omar se nega a fazê-lo.

"Medo de represálias", escreveu o acusado, enrolado em sua parka com capuz que ele não tirou desde o início do julgamento.

O réu também afirmou não saber exatamente o que aconteceu com o anel roubado de Kim. "Ben cuidou disso", destacou.

O tribunal deixa passar: se contenta com "não me lembro" e "se você diz isso... é possível", frases que aparecem na página do caderno.

O presidente da sessão tentou a sorte uma última vez, questionando-o sobre esse novo "projeto" no qual Aomar Aït Khedache e seus cúmplices estavam trabalhando, de acordo com a promotoria, quando foram presos em janeiro de 2017.

Um bilhete escrito à mão foi encontrado em sua casa, que planejava "equipar" uma cadeira de rodas com uma câmera. Estava ele planejando outro assalto?

"De jeito nenhum, principalmente com a dor de estômago do caso Kardashian", ele negou, por escrito.

Antes de suspender a audiência, o presidente tocou um trecho de áudio de uma escuta telefônica da época do crime.

Ouve-se o acusado falando rápido e com voz animada. Foi como se quisesse dar uma ideia de quem era o "Velho Omar" na ocasião do assalto.

Os advogados de Kim Kardashian apresentarão seus argumentos na terça-feira (20) à tarde.

