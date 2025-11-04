A- A+

TECNOLOGIA Kim Kardashian culpa ChatGPT por reprovação em exame de Direito; entenda Estrela da nova série ''Tudo é justo'', empresária e modelo formada em Direito diz que usa inteligência artificial para ''conselhos jurídicos''

Kim Kardashian revelou, nesta terça-feira (4), que usou o ChatGPT para estudar para um exame de Direito. Diante da nota ruim, a modelo e empresária americana, de 45 anos, responsabilizou a ferramenta de inteligência artificial generativa por ter sido reprovada. O fato foi comentado por ela numa série de entrevistas com detector de mentiras da revista "Vanity Fair".

Durante a conversa, Teyana Taylor, sua colega de elenco na série "Tudo é justo" — que estreia nesta terça-feira (4) —, perguntou se ela usa o ChatGPT para receber "conselhos de vida" e "conselhos amorosos" e se também enxerga o chatbot como um "amigo". Após responder "não" às três primeiras perguntas, Kardashian revelou que já usou o ChatGPT para obter "conselhos jurídicos".

"Quando preciso saber a resposta para alguma pergunta, tiro uma foto, envio e coloco lá. Isso já me fez reprovar em provas… O tempo todo", explicou Kardashian, ao citar a ferramenta de inteligência artificial. "Aí eu fico com raiva e começo a gritar com ele."

"Então ela é uma 'frenemy'?", perguntou Taylor, usando o termo em inglês que combina "friend" (amigo) com "enemy" (inimigo). Kardashian, que tem formação em Direito, respondeu: "Sim, uma 'frenemy'. E aí ele me diz: 'Isso só está ensinando você a confiar nos seus próprios instintos. Você já sabia a resposta o tempo todo'".

"Então ela te desmascarou", disse Taylor. "Me desmascarou", concordou Kardashian. "Então, tecnicamente, você e o ChatGPT são amigas — só que amigas tóxicas", brincou Taylor.

"Mas eles precisam melhorar, porque eu estou contando com eles para realmente me ajudar, e a ferramenta começa a me dar lição de vida e a virar minha terapeuta, dizendo por que eu preciso acreditar em mim mesma depois de ter dado a resposta errada", continuou Kardashian. "É uma coisa. Eu faço print o tempo todo e mando no meu grupo. Tipo: vocês acreditam que essa desgraçada está falando assim comigo? É insano."

O operador do detector de mentiras usado pela reportagem da "Vanity Fair" concluiu que Kardashian não estava mentindo sobre seu uso do ChatGPT. De acordo com o "TMZ", o exame da Ordem da Califórnia inclui cinco questões discursivas de uma hora, um teste prático de 90 minutos e 200 questões de múltipla escolha.

"Tudo é justo" ("All's fair", no original) acompanha um escritório de advocacia formado apenas por mulheres e liderado por advogadas especializadas em divórcio interpretadas por Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close e Niecy Nash-Betts. A estreia da produção dirigida por Ryan Murphy está marcada para esta terça-feira, 4 de novembro, às 2h, na Disney+, com episódios inéditos liberados semanalmente.

