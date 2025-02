A- A+

FAMOSOS Kim Kardashian dá declaração rara sobre divórcio de Kanye West: "Algo muda a personalidade" A influenciadora tocou no assunto durante a terceira temporada de reality

Em um momento raro, Kim Kardashian fez um comentário sobre os bastidores de seu divórcio de Kanye West e a decisão de encerrar um relacionamento. A influenciadora tocou no assunto durante o segundo episódio da terceira temporada do reality show The Kardashians.

Em uma conversa de Kim com a mãe e uma das irmãs, Khloé conta que sentiu uma "avalanche de emoções" ao reencontrar o ex-marido, Lamar Odom, depois de nove anos. Os dois se casaram em 2009 e finalizaram o divórcio em 2016, após um período turbulento.

"Ele foi o amor da minha vida. E, se não fosse pelas drogas, sei que ainda estaríamos casados até hoje", declarou.

Um dos momentos recordados pela família aconteceu em 2015, quando Odom foi encontrado inconsciente após uma overdose, e Khloé permaneceu ao seu lado no hospital por meses. "Sei que escolhi a pessoa certa naquele momento. Nenhum de nós sabia que ele usava drogas até passar pelo menos um ano", completa.

Diante do momento de confissões, Kim também abriu o coração sobre seu próprio término conturbado. "Essa é a pior parte, quando você não antecipa algo. Eu já passei por isso. Quando você não prevê algo que muda totalmente a personalidade da pessoa. De repente, não é mais a mesma e você nunca a terá de volta, mas não consegue viver com a nova pessoa."

Embora não tenha citado Kanye nominalmente, vale lembrar que ela foi casada com o rapper por seis anos, um relacionamento marcado por muitos altos e baixos que sempre se tornavam públicos. Os dois, que são pais de quatro filhos, oficializaram o divórcio em 2021. Na ocasião, Kanye afirmava enfrentar alterações de humor causadas por transtorno bipolar.

"É mais difícil quando você não quer que o casamento acabe por motivos pessoais", segue Kim, em depoimento. "Mas as circunstâncias mudam e obrigam o casamento a acabar. Quando não é o que você quer, mas não há outra opção, é mais difícil superar", conclui.

The Kardashians está disponível para streaming no Disney+ O episódio citado, intitulado Não apago o que aconteceu, também está na plataforma.



