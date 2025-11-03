Streaming
Kim Kardashian e Naomi Watts virão ao Brasil para divulgar "Tudo É Justo", série do Disney+
Seriado chega ao catálogo do streaming na terça-feira, 4
Kim, Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash estão no elenco de "Tudo É Justo", do Disney+. - Foto: Disney+/Divulgação
Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash virão ao Brasil. As quatro atrizes estão no elenco da nova série do Disney+, Tudo É Justo, que estreia na terça-feira, 04.
Parte do elenco vem ao Rio de Janeiro para participar da première do seriado.
A série conta a história de um grupo de advogadas especializadas em divórcio que deixam um trabalho dominado por homens com a missão de fundar seu próprio escritório.
Além das atrizes, nomes como Teyana Taylor, Matthew Noszka e Glenn Close também estão no elenco.
Tudo É Justo estreia episódios semanais no Disney+, toda terça-feira, às 2h.