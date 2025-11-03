Seg, 03 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda03/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Streaming

Kim Kardashian e Naomi Watts virão ao Brasil para divulgar "Tudo É Justo", série do Disney+

Seriado chega ao catálogo do streaming na terça-feira, 4

Reportar Erro
Kim, Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash estão no elenco de "Tudo É Justo", do Disney+.Kim, Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash estão no elenco de "Tudo É Justo", do Disney+. - Foto: Disney+/Divulgação

Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash virão ao Brasil. As quatro atrizes estão no elenco da nova série do Disney+, Tudo É Justo, que estreia na terça-feira, 04.

Parte do elenco vem ao Rio de Janeiro para participar da première do seriado.

A série conta a história de um grupo de advogadas especializadas em divórcio que deixam um trabalho dominado por homens com a missão de fundar seu próprio escritório.

Leia também

• PL do streaming: proposta na Câmara gera potenciais distorções de mercado, diz associação

• Ex de Ariana e Kim Kardashian, Pete Davidson fala sobre apagar tatuagens e sobre quais irá manter

• Serviços de streaming piratas são suspensos no Brasil após operação na Argentina


Além das atrizes, nomes como Teyana Taylor, Matthew Noszka e Glenn Close também estão no elenco.

Tudo É Justo estreia episódios semanais no Disney+, toda terça-feira, às 2h.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter