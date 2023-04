Kim Kardashian está "mais aberta" a namorar novamente, diz fonte à TV americana

A- A+

Kim Kardashian está "mais aberta" a namorar novamente, disse uma fonte próxima da empresária ao Entertainment Tonight, da TV americana. Ela está solteira desde agosto do ano passado, quando terminou o namoro com o ator Pete Davidson.

"Kim está mais aberta a namorar novamente e se expor. Ela está se sentindo bem e confiante, e está em um ótimo lugar", disse a fonte.

A empresária e Davidson namoraram por nove meses. O relacionamento deles foi oficializado alguns dias após ela ter sido declarada legalmente solteira em meio ao divórcio de Kanye West. Quando o relacionamento terminou, em agosto do último ano, Pete estava filmando seu próximo filme, "Wizards!", na Austrália.

Na época, a distância foi apontada como o principal motivo para o término. "Não foi uma separação ruim, então as coisas estão boas entre eles e eles permanecem em contato", disse uma fonte à imprensa americana, na época.

Menos de dois meses depois, no início de outubro, Pete foi visto com sua tatuagem em homenagem à Kim coberta por um curativo. Em novembro, ele foi visto de mãos dadas com a modelo e atriz americana Emily Ratajkowski. "Pete e Emily estão conversando há alguns meses. Eles estão nos estágios iniciais, mas ambos realmente gostam um do outro”, disse uma fonte ao portal US Weekly, na época.

Emily também já havia se separado este ano. Seu casamento de quatro anos com Sebastian Bear-McClard, com quem tem um bebê de um ano, chegou ao fim em julho, em meio a especulações de infidelidade.

