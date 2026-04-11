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relacionamento Kim Kardashian ignora avisos sobre o passado 'mulherengo' de Lewis Hamilton e planeja casamento 'Ela já está dando indiretas para o Lewis sobre colocar um anel no dedo dela', diz site

Kim Kardashian está levando a sério a relação com o heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton, segundo uma fonte ouvida pelo portal "Radar Online". Ela garante, inclusive, que "o casamento é a prioridade número um" de Kim, que ignora a fama de "mulherengo" do amado. Em fevereiro, os dois foram flagrados juntos, quando passaram um fim de semana em Paris. Na última semana, Kim apareceu dentro de uma Ferrari, num vídeo postado por Hamilton durante uma viagem a Tóquio.

— As coisas estão bem intensas no momento e Kim está se apaixonando de verdade. Lewis tem fama de ser um verdadeiro mulherengo, mas, segundo Kim, ele disse a ela que está pronto para deixar isso para trás. Kim está acreditando na palavra dele, mesmo que várias mulheres tenham alertado para que ela não se deixe envolver por ele. Kim está convencida de que o que eles têm é especial o suficiente para que Lewis mude seu jeito. Ela não quer ouvir ninguém que diga o contrário — garante a fonte.

Hamilton foi casado por quase oito anos com Nicole Scherzinger. Em seguida, a partir de 2015, foi apontado como affair da brasileira Juliana Nalú, de Shakira e de Sofía Vergara, entre outras.

Kim, por sua vez, é mãe de North, de 12 anos, Saint, de 10, Chicago, de 8, e Psalm West, de 6. Todos do seu antigo relacionamento co Kanye West (Ye).

— Mas o casamento é a prioridade número um. Ela já está dando indiretas para o Lewis sobre colocar um anel no dedo dela, então agora é só uma questão de saber se ele está disposto a ir no ritmo que ela quer — diz, antes de garantir que o piloto também parece disposto a dar o próximo passo. — Lewis não está entrando nesse relacionamento de forma casual. Ele está pensando em termos de legado, estabilidade e em começar uma família enquanto pode se dedicar a isso de corpo e alma.

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