Kim Kardashian quer enfrentar pessoalmente "ladrões vovôs" que roubaram R$ 54 milhões em joias

Kim Kardashian está pronta para "enfrentar" os homens que roubaram suas joias em Paris em 2016, disseram seus advogados à AFP nesta segunda-feira (5), confirmando que a estrela americana irá à capital francesa em 13 de maio para testemunhar no julgamento de seus agressores.

A estrela de reality show "deseja comparecer pessoalmente ao julgamento e enfrentar aqueles que a atacaram. Ela pretende fazê-lo com dignidade e coragem", disseram à AFP seus advogados franceses, Léonor Hennerick e Jonathan Mattout, que a representam ao lado do americano Michael Rhodes.

Os advogados se recusaram a comentar o conteúdo do depoimento "para que todos possam ouvir o relato dos eventos nas próprias palavras de Kardashian".

Kim Kardashian, que acompanhou a primeira semana do julgamento, falará sobre "o que aconteceu naquela noite terrível" de 2 e 3 de outubro de 2016, quando foi amarrada no quarto do hotel parisiense onde estava hospedada durante a Paris Fashion Week.

Os "ladrões vovôs", como ficaram conhecidos, roubaram o equivalente a 9 milhões de euros em joias (na cotação atual, R$ 54 milhões).

Entre as joias estava um anel de diamante que lhe foi dado pelo seu então marido, o rapper Kanye West.

Kardashian, agora com 44 anos, está "particularmente grata" pelo trabalho das autoridades francesas e pelo tratamento que recebeu durante todo o processo.

"Ela responderá a todas as perguntas", disseram Hennerick e Mattout.

O julgamento dos 10 suspeitos acusados de agressão e roubo começou em 28 de abril.

A primeira semana foi dedicada ao detalhamento das trajetórias dos dez réus, a maioria homens na faixa dos 60 e 70 anos, com antecedentes criminais, lembrando os antigos criminosos franceses dos filmes noir dos anos 1960 e 1970.

Nesta segunda e na terça-feira (6), o tribunal ouvirá os investigadores e depois as testemunhas.

No dia 13 de maio, segundo a programação judicial, será a vez das partes civis, da recepcionista do hotel, da assistente de Kim Kardashian e, por fim, da própria vítima, cujo depoimento terá grande repercussão na mídia.

O veredito é esperado para 23 de maio.

