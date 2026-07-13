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CELEBRIDADES Kim Kardashian publica fotos em família e imagem com Lewis Hamilton afasta rumores de término Empresária reuniu registros do feriado da Independência dos Estados Unidos e incluiu uma selfie ao lado do piloto britânico, reforçando que o relacionamento segue firme

Kim Kardashian compartilhou nesta segunda (13) um álbum de fotos do feriado de 4 de Julho, data em que os Estados Unidos celebram sua Independência, reunindo momentos ao lado das filhas, sobrinhos, amigos e familiares.

Entre as imagens, uma selfie com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton chamou a atenção dos seguidores por marcar uma rara aparição pública do casal.

Na fotografia, Hamilton aparece ao lado da empresária e de Chicago West, filha de Kim. O registro ganhou repercussão nas redes sociais por surgir poucos dias após especulações de que o relacionamento dos dois teria chegado ao fim.

Os boatos começaram depois que ambos deixaram de se seguir temporariamente nas plataformas digitais e de o piloto ter sido visto na companhia de modelos após o Grande Prêmio de Silverstone.

Ao publicar o álbum, Kim escreveu: "Verões no lago com as minhas pessoas favoritas".

Além da selfie com Hamilton, a empresária aparece em momentos de lazer com amigas e familiares. Em uma das fotos, veste um moletom estampado com a inscrição "Hamilton Crew" e o tradicional número 44, utilizado pelo heptacampeão mundial na Fórmula 1. Também há registros ao lado da irmã, Khloé Kardashian, e dos filhos dela.

Os primeiros indícios de um romance entre Kim Kardashian e Lewis Hamilton surgiram em fevereiro, quando fãs identificaram a voz do piloto em uma publicação da empresária e os dois passaram a ser vistos juntos durante compromissos em Paris.

Nos meses seguintes, vieram novos flagrantes, incluindo momentos de carinho em uma praia e a presença do casal no festival Coachella, durante um show de Justin Bieber.

Apesar da crescente exposição, Kim e Hamilton têm mantido discrição sobre a vida amorosa. A primeira foto oficial dos dois foi divulgada nas redes sociais da empresária no início de junho.

Na sequência, ela também acompanhou o piloto durante o Grande Prêmio de Mônaco, reforçando as aparições públicas do casal.

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