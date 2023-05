Kim Kardashian reflete sobre os desafios de ser mãe: 'Há noites em que choro até dormir'

A- A+

Kim Kardashian resolveu falar abertamente sobre os desafios de ser mãe e compartilhou alguns relatos pessoais sobre a criação dos seus quatro filhos: North, de 9 anos, Chicago, de 5, Saint, de 7, e Psalm, de 4. Em um dado momento, Kim confessou que há noites em que chora até dormir. As declarações foram dadas durante a participação da empresária no podcast "On Purpose with Jay Shetty", que foi compartilhado com exclusividade à revista People.

Perguntada pelo apresentador sobre como é a maternidade hoje, comparada à como ela acreditava que seria antes de se tornar mãe, Kim respondeu:

"Todo mundo diz que os dias são longos e os anos são curtos, e isso não poderia ser como uma declaração mais verdadeira. Então, quando você está nisso, quero dizer, especialmente quando eles são bebês e você está amamentando... há uma loucura acontecendo. É como uma loucura total. Entretanto, é o melhor caos."

"É como se eu sempre tivesse que fazer o cabelo de uma das minhas filhas (e tem que ser perfeito) e então o outro precisa de mim para calçar os sapatos e todos eles precisam de mim. É como uma loucura completa, cozinhar, sempre correr... É selvagem", completou Kim.

Para ela, ser mãe foi o seu maior desafio e também o que mais a ensinou sobre si mesma. Ela também comentou a respeito de "não ter mais ninguém" para controlar brigas e confusões entre os filhos.

"Sou só eu para interpretar o bom e o mau policial", disse.

No final do último ano, ela já havia falado publicamente sobre as dificuldades da guarda compartilhada dos filhos com o ex, o rapper Kanye West. Kim explicou que se esforça para protegê-los do comportamento controverso do pai, incluindo uma enxurrada de ataques antissemitas feitos por ele naquele ano.

