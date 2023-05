A- A+

famosos Kim Kardashian se fantasia de bombeira em aniversário de 4 anos do filho; vídeo Roupa, feita com equipamentos reais do Corpo de Bombeiros, foi personalizada com seu nome

A empresária e influenciadora Kim Kardashian "embarcou" na ideia do filho caçula, Psalm, no aniversário de 4 anos do pequeno. Assim como o filho, Kim também se fantasiou de bombeira — o tema da festa. Psalm completa 4 anos na terça-feira, dia 9 de maio, mas a comemoração foi um pouco mais cedo, no último dia 6, na casa de Kim em Los Angeles, nos EUA.

Entre as inúmeras atrações do evento, estão uma casa inflável em forma de Corpo de Bombeiros e um escorregador com tema de carro de bombeiros com poço de bolinhas. No TikTok, em uma conta conjunta de Kim com a filha mais velha, North West, de 9 anos, alguns vídeos da festa foram compartilhados. Neles, é possível ver as crianças da família se divertindo e aproveitando cada canto do evento.



Kim não foi a única na festa a se fantasiar de bombeira. Ela também disponibilizou um conjunto de fantasias de bombeiro para os seus convidados. De acordo com uma publicação da empresa de eventos "Haus of Elements LA" feita neste domingo, as roupas foram feitas com equipamentos reais de bombeiros.

Em publicação de Kim, é possível ver que sua roupa e a de Psalm foram personalizadas com seus nomes.



@kimandnorth Happy birthday Psalm I love you so much original sound - Kim and North

