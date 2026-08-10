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FAMOSOS Kim Kardashian tem mansão em Los Angeles invadida e suspeito é preso pela polícia A empresária assumiu recentemente o relacionamento com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton

Kim Kardashian teve a mansão invadida por um homem de 27 anos na tarde de domingo, 9, em Hidden Hills, na região de Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo informações do TMZ, o suspeito teria forçado a entrada na propriedade, que atualmente passa por reformas, e retirado objetos do interior do imóvel.

A movimentação foi percebida por um dos seguranças da empresária, que teria visto o homem colocando pertences em um veículo. Na sequência, o suspeito assumiu o volante de um carro pertencente a um funcionário de Kim e circulou pelas ruas do condomínio. A polícia foi acionada e conseguiu localizar e prender o homem sem que ninguém ficasse ferido.

Kim Kardashian e os quatro filhos não estavam na residência no momento da invasão. A família deixou temporariamente o imóvel há alguns meses justamente por causa das obras e está vivendo em uma casa alugada nas proximidades.

De acordo com o TMZ, o suspeito foi detido sob suspeita de roubo. As autoridades informaram que nenhuma arma foi encontrada com ele. O caso continua sendo investigado.

A propriedade foi comprada por Kim e Kanye West em 2014, quando os dois ainda eram casados. O imóvel passou por uma grande reforma antes de a família se mudar para a mansão, em 2017. Mesmo após o divórcio, finalizado em 2022, Kim continuou vivendo no local com os filhos.

Relacionamento com Lewis Hamilton

A invasão acontece em meio a uma fase de maior exposição da vida pessoal de Kim Kardashian. A empresária assumiu recentemente o relacionamento com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, após meses de especulações sobre um possível romance.

No sábado, 8, Hamilton compartilhou registros das férias ao lado de Kim. Nas imagens, os dois aparecem juntos durante momentos de descanso, incluindo passeios e registros que, segundo seguidores, teriam sido feitos na propriedade da empresária.

O casal passou a ser visto publicamente com mais frequência nos últimos meses e também já compartilhou momentos ao lado dos filhos de Kim, frutos de seu relacionamento anterior com Kanye West.

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