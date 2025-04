A- A+

Coreia do Sul Kim Soo-hyun chora e nega ter namorado atriz Kim Sae-ron enquanto ela era menor de idade Desde o início da polêmica, o ator de k-dramas já perdeu contratos com marcas famosas e teve trabalhos suspensos

O astro sul-coreano Kim Soo-hyun se emocionou durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (31), na qual negou veementemente os boatos de que teria se relacionado com a atriz Kim Sae-ron enquanto ela ainda era menor de idade.

"Não posso admitir algo que não fiz", declarou o ator de 37 anos, com lágrimas nos olhos, conforme relatado pela BBC. O pronunciamento acontece em meio a uma polêmica que tem abalado a indústria do entretenimento sul-coreana desde a morte de Kim Sae-ron em fevereiro.

O escândalo gira em torno de duas alegações principais: a primeira, de que Kim Soo-hyun teria tido um envolvimento amoroso com Kim Sae-ron quando ela tinha apenas 15 anos; e a segunda, de que sua agência teria exigido que a atriz quitasse uma dívida pouco antes de sua morte.

Conhecido por seu papel recente na série "Rainha das lágrimas", da Netflix, além dos sucessos "Meu amor das estrelas" e "Secretamente, grandemente", Kim Soo-hyun confirmou que teve um relacionamento com Kim Sae-ron.

No entanto, enfatizou que o namoro aconteceu apenas entre 2019 e 2020, quando ela já era maior de idade.

"Exceto pelo fato de que ambos éramos atores, nosso relacionamento era como o de qualquer outro casal comum", afirmou ele na coletiva de imprensa.

A controvérsia ganhou força após um canal no YouTube divulgar vídeos e imagens que sugeriam um relacionamento entre os dois iniciado quando Kim Sae-ron tinha 15 anos.

Além disso, o advogado da família da atriz revelou supostas conversas entre ela e Kim Soo-hyun datadas de 2016, quando ela tinha 16 anos.

O ator também explicou por que negou anteriormente o namoro, depois que Kim Sae-ron publicou (e posteriormente apagou) uma foto dos dois durante a exibição de Queen of Tears. "Como protagonista da série, eu tinha muito a proteger", justificou.

"Se eu admitisse um relacionamento de um ano, quais seriam as consequências para os atores, para a equipe que trabalhava sem descanso e para a produção, que apostou tudo nesse projeto?", completou Soo-hyun.

O ator ainda desmentiu as acusações de que sua agência, GoldMedalist, teria pressionado Kim Sae-ron a pagar uma dívida relacionada a um incidente de embriaguez ao volante ocorrido em 2022.

Para reforçar sua defesa, apresentou uma gravação telefônica na qual a agência teria concedido tempo para que a atriz respondesse sobre a questão financeira.

O escândalo já impactou negativamente a carreira de Kim Soo-hyun, levando marcas como Prada e a empresa de cosméticos Dinto a romperem contratos com ele.

Segundo a agência Yonhap, uma produção da Disney+ com o ator também foi suspensa.

Diante da situação, a equipe jurídica de Kim entrou com ações criminais contra a família de Kim Sae-ron e o canal do YouTube responsável pelas acusações, além de um processo civil no valor de 12 bilhões de wons (cerca de R$ 46,7 milhões).

Veja também