Kim Tae-Hyung, o V do BTS, deixa fãs brasileiros eufóricos, ouvindo Elis Regina em live

Fãs do Brasil do grupo sul-coreano BTS estão em êxtase. Kim Tae-Hyung, Um dos integrantes da boy band de K-pop mais famosa do mundo, fez uma live na noite de quarta-feira (14) ouvindo músicas brasileiras.



No set list, "Só tinha de ser com você", de Tom Jobim, na voz de Elis Regina; "Saudade vem correndo", de Luiz Bonfá; e "Até meu violão", de Bruno Berle.





[] SÉRIO! Ele é a coisa mais linda e mais cheia de graça cantando em português e curtindo a vibe



Eu gosto dessa música.

“Até...” [cantando].



O nome da música é “Até Meu Violão”, de Bruno Berle. Vem pra cá curtir uma musiquinha, nosso brasileiro. pic.twitter.com/D3LfP0De57 — BTS Brasil ON BBO⁷ (@btsbrasil_on) June 14, 2023

Não é raro ver lives dos integrantes do BTS, que acontecem normalmente na plataforma Weverse. Mas desta vez, Tae-Hyung, também conhecido pelo nome artístico V, fez questão de deixar registrado seu amor pelo Brasil.



Nas redes sociais, os fãs do BTS reagiram, eufóricos.

