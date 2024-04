A- A+

banda Kiss vende seu catálogo musical, imagem e marca para empresa de integrante do ABBA Pophouse, empresa de de Björn Ulvaeus e da bilionária sueca Conni Jonsson, já havia trabalhando com a lenda americana do rock em projeto de avatares do grupo

Depois de Rod Stewart, Bruce Springsteen e Bob Dylan, entre outros grandes ídolos da música internacional, chegou a vez de a banda americana Kiss vender o seu catálogo musical. O comprador, anunciado esta quinta-feita, foi a empresa sueca de entretenimento Pophouse, que adquiriu não só os direitos sobre a música do Kiss, mas também sobre sua imagem e marca.

Em um comunicado à imprensa, a Pophouse (empresa fundada em 2014 pela bilionária sueca Conni Jonsson e Björn Ulvaeus, integrante do grupo ABBA), disse que a aquisição inclui a participação artística da banda nas fitas master das gravações e nos direitos de publicação de suas músicas. Os termos financeiros do acordo não foram revelados.

A Pophouse revelou que atuará junto com o Kiss para criar avatares digitais especiais dos integrantes – que o grupo revelou no último dia de sua turnê de despedida em dezembro – dizendo que isso “permitirá que a banda e suas personalidades únicas vivam para sempre”. Segundo a empresa, os primeiros programas usando avatares digitais serão lançados em 2027.

Na última noite de seu show de despedida, em dezembro, no Madison Square Garden, o KISS ofereceu uma primeira mostra os avatares digitais projetados em parceria com a Pophouse e a gigante de efeitos visuais de Hollywood Industrial Light and Magic. Os membros da banda e suas personas já apareceram em diversos filmes, programas de TV, eventos de luta livre profissional, histórias em quadrinhos, programas de animação e videogames, entre outros meios.

Nos últimos anos, a Pophouse fechou acordos com vários artistas proeminentes, incluindo Avicii, Swedish House Mafia e, mais recentemente, Cyndi Lauper. A empresa está por trás do Abba Voyage – um show com avatares digitais do icônico grupo pop sueco que se apresenta no Parque Olímpico de Londres cinco vezes por semana.

