CAMPEÃ Kitty Kawakubo, vencedora do "Corrida das Blogueiras", participa de evento no Recife "Noite das Blogueiras", no Club Metrópole, apresenta bate-papo com a drag queen

Kitty Kawakubo, vencedora da sétima edição do “Corrida das Blogueiras”, estará no Recife nesta sexta-feira (6). Ela participará do evento “Noite das Blogueiras”, no Club Metrópole, onde conversará com o público sobre sua trajetória no programa.

Além do bate-papo mediado por Rodolfo Lima, Kitty estará na discotecagem. A drag queen promete apresentar um DJ Set exclusivo, preparado especialmente para o novo momento profissional.



O evento integra a agenda nacional da influenciadora após a vitória no reality show idealizado pelo canal “Diva Depressão”. Em janeiro deste ano, a final da temporada registrou 165 mil dispositivos conectados simultaneamente, consagrando Kitty com 46,7% dos votos.

Serviço:

“Noite das Blogueiras”, com Kitty Kawakubo

Quando: nesta sexta-feira (6), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - R. das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10, à venda no Sympla



*Com informações da assessoria de imprensa

