Kitty Kawakubo, vencedora do "Corrida das Blogueiras", participa de evento no Recife

"Noite das Blogueiras", no Club Metrópole, apresenta bate-papo com a drag queen

Kitty Kawakubo venceu a sétima edição do reality "Corrida das Blogueiras"Kitty Kawakubo venceu a sétima edição do reality "Corrida das Blogueiras" - Foto: Divulgação/@cami.marzano

Kitty Kawakubo, vencedora da sétima edição do “Corrida das Blogueiras”, estará no Recife nesta sexta-feira (6). Ela participará do evento “Noite das Blogueiras”, no Club Metrópole, onde conversará com o público sobre sua trajetória no programa. 

Além do bate-papo mediado por Rodolfo Lima, Kitty estará na discotecagem. A drag queen promete apresentar um DJ Set exclusivo, preparado especialmente para o novo momento profissional.
 

O evento integra a agenda nacional da influenciadora após a vitória no reality show idealizado pelo canal “Diva Depressão”. Em janeiro deste ano, a final da temporada registrou 165 mil dispositivos conectados simultaneamente, consagrando Kitty com 46,7% dos votos.

Serviço:
“Noite das Blogueiras”, com Kitty Kawakubo
Quando: nesta sexta-feira (6), a partir das 22h
Onde: Club Metrópole - R. das Ninfas, 125, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 10, à venda no Sympla

*Com informações da assessoria de imprensa

