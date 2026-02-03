Kitty Kawakubo, vencedora do "Corrida das Blogueiras", participa de evento no Recife
"Noite das Blogueiras", no Club Metrópole, apresenta bate-papo com a drag queen
Kitty Kawakubo, vencedora da sétima edição do “Corrida das Blogueiras”, estará no Recife nesta sexta-feira (6). Ela participará do evento “Noite das Blogueiras”, no Club Metrópole, onde conversará com o público sobre sua trajetória no programa.
Além do bate-papo mediado por Rodolfo Lima, Kitty estará na discotecagem. A drag queen promete apresentar um DJ Set exclusivo, preparado especialmente para o novo momento profissional.
Leia também
• BBB 26: Jonas Sulzbach é acusado de homofobia em discussão com Juliano Floss
• Edilson Capetinha volta atrás na decisão de deixar o BBB 26: "Já estava pronto para sair"
• No BBB 26, Solange Couto passa mal e precisa de atendimento médico
O evento integra a agenda nacional da influenciadora após a vitória no reality show idealizado pelo canal “Diva Depressão”. Em janeiro deste ano, a final da temporada registrou 165 mil dispositivos conectados simultaneamente, consagrando Kitty com 46,7% dos votos.
Serviço:
“Noite das Blogueiras”, com Kitty Kawakubo
Quando: nesta sexta-feira (6), a partir das 22h
Onde: Club Metrópole - R. das Ninfas, 125, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 10, à venda no Sympla
*Com informações da assessoria de imprensa