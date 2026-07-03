A- A+

FAMOSOS Klara Castanho celebra papel como Maiara em filme de Marília Mendonça Em vídeo publicado nas redes sociais, a atriz relembrou momentos marcantes ao som de Marília Mendonça e da dupla Maiara e Maraisa

Klara Castanho comentou pela primeira vez sobre o desafio de interpretar Maiara no filme sobre Marília Mendonça. Em um vídeo publicado no Instagram na última quinta-feira, 2, a atriz falou sobre o entusiasmo com o convite e disse estar dedicada à preparação para dar vida à cantora da dupla com Maraisa. As gravações do longa já começaram, e a estreia está prevista para 2027.

"Estou muito feliz, muito honrada em fazer parte de um projeto que está sendo feito por tantas mãos e com tanto carinho, cuidado, amor e respeito à trajetória da Marília", afirmou. Ela também revelou que a cantora ocupa um espaço importante em sua história pessoal e na de sua família.

A atriz contou que cresceu ouvindo sertanejo e relembrou momentos marcantes ao som de Marília Mendonça e da dupla Maiara e Maraisa. "Minha tia é apaixonada pelas Patroas, meu pai sabe todas as letras da Marília Mendonça. Quando ela lançou Todos os Cantos, a gente passou uma madrugada inteira assistindo tudo o que tinha disponível de vídeo, ouvindo todas as músicas", disse.

Segundo Klara, ela foi "uma criança muito sertaneja" e conhecia as letras de diversas duplas do gênero. "Tem um sabor especial estar no projeto", afirmou a atriz, que também agradeceu à diretora Daynnara Toffoli pela confiança.

"É um desafio muito grande viver uma pessoa que existe e está no imaginário das pessoas", destacou. Na preparação para o papel, Klara explicou que tem se dedicado a observar detalhes da personalidade de Maiara, estudando "cada gesto" e "cada forma de falar" da cantora. "Espero que vocês a identifiquem e, principalmente, que a Maiara se sinta representada nessa porção de história que a gente está contando."

A publicação recebeu uma resposta da própria Maiara, que desejou sucesso à atriz. "Que Deus te conduza e te leve a uma das minhas melhores versões... De ter tido uma das melhores amigas e convivido com uma das melhores pessoas do mundo... Que você consiga sentir essa experiência... E que seja não só transformadora pra você como foi comigo... Mas pra todos que irão assistir", escreveu a cantora.

Confira:

Veja também