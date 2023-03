A- A+

Famosos Atriz Klara Castanho se abre pela primeira vez sobre violência sexual e gravidez Depoimento aconteceu na gravação da edição especial do Mês da Mulher do programa "Altas Horas", da Globo

A atriz Klara Castanho se pronunciou pela primeira vez sobre a violência sexual que sofreu e a gravidez decorrente desde que o assunto foi exposto nas redes sociais contra sua vontade no ano passado.

O depoimento aconteceu no palco do programa “Altas Horas”, da Globo, durante a gravação de uma edição especial do Mês da Mulher, na presença do apresentador Serginho Groisman, da Ministra dos Povos Originários Sônia Guajajara, da jornalista Sandra Annenberg, e da ex-BBB Tina Calambra.

A atriz desabafou sobre o tempo que passou longe das redes sociais após a publicação de sua carta aberta comentando o caso, que já havia se tornado público, e sobre as medidas legais tomadas.

“Foi um período de recolhimento voluntário depois de tudo o que aconteceu no ano passado. Depois que vim a público, de novo, de forma forçada , eu denunciei todos os crimes aos quais fui submetida. Todos, sem nenhuma exceção. E o que me resta neste momento, e ainda bem, é confiar na Justiça e eu confio muito. Não só na Justiça, mas numa Justiça maior”.

