A- A+

CÂNCER Klaus Hee: veja os sintomas do câncer de intestino, que causou a morte do ex-Dominó Cantor foi diagnosticado com a doença em 2023

O cantor Klaus Hee, de 50 anos, morreu na última terça-feira (4), em decorrência de um câncer no intestino.



O ex-Dominó estava em tratamento para a doença desde que recebeu o diagnóstico, em 2023 e nos últimos meses, o paulistano lidava com uma metástase no tórax e se submetia a um tratamento intenso e delicado.

O que é o câncer de intestino?

O câncer de intestino é composto por tumores que se iniciam no intestino grosso e no reto (15-12 cm finais do intestino, imediatamente antes do ânus).



Também é chamado de câncer de cólon e reto ou colorretal.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a maior parte desses tumores começa como lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso.



Os fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença são: faixa etária acima dos 50 anos, histórico familiar de câncer no intestino grosso e histórico pessoal de pólipos (crescimento de tecido anormal em uma membrana mucosa) no intestino, alimentação pobre em fibras, cigarro e bebidas alcoólicas.

Sintomas frequentes

Os principais sintomas, confirme indica a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, são:

Mudanças no hábito intestinal (diarreia ou prisão de ventre);

Sangue nas fezes;

Vontade frequente de ir ao banheiro, com sensação de evacuação incompleta;

Dor ou desconforto abdominal, como gases ou cólicas;

Perda de peso sem razão aparente, e

Sensação constante de cansaço e fraqueza.

Veja também