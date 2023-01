A- A+

Espetáculo Klebber Toledo aparece como Jesus em primeiras imagens da Paixão de Cristo O ator participou das gravações dos filmes promocionais do maior espetáculo ao ar livre do mundo, em Pernambuco

O ator Klebber Toledo se prepara para interpretar Jesus no espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, no distrito de Fazenda Nova, no Brejo da Madre de Deus, Agreste de Pernambuco. Ele apareceu pela primeira vez totalmente caracterizado na cidade teatro para a gravação dos filmes promocionais da temporada de 2023, que será realizada de 1º a 8 de abril, durante a Semana Santa.

Leia também • Confira os atores e atrizes convidados para a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém 2023

Além de Klebber Toledo, este ano o elenco conta com nomes como Luíza Tomé, que interpreta Maria; Eriberto Leão, no papel de Pilatos; Nelson Freitas, como Herodes; e Duda Reis, como Herodíades. Os filmes de divulgação, realizados pela Virtual Recife Produções, tem a direção do cineasta pernambucano Eduardo Morotó.

