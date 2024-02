Kleber Bambam e Diego Alemão brigam nos bastidores de programa TV, em meio a quebradeira

A- A+

Os ex-BBBs Kleber Bambam e Diego Alemão protagonizaram uma briga — com direito a quebradeira de objetos — em meio à gravação da atração televisiva "Programa do João", da Band, na última terça-feira (27). Bambam havia sido convidado para comentar a recente luta contra o lutador Popó.



Enquanto discorria sobre a derrota (em apenas 36 segundos, ele sofreu um nocaute), o influenciador digital e fisiculturista foi surpreendido pela aparição de Alemão no estúdio.

Foi então que o vencedor do "BBB 7" — conhecido por ter formado um triângulo amoroso, com as participantes Íris Stefanelli e Fani, no reality show — confrontou o campeão do "BBB 1" para um embate ali mesmo, propondo que ambos resolvessem finalmente uma "treta" antiga entre eles.



A situação fazia parte do roteiro do programa apresentado por João Guilherme Silva, filho de Faustão, e tinha como intenção justamente pegar Bambam de surpresa.

