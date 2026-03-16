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OSCAR 2026 "Obrigado Brasil": Kleber Mendonça agradece nas redes após cerimônia do Oscar Diretor pernambucano levou "O Agente Secreto" a quatro indicações para a maior premiação do cinema

O diretor pernambucano Kleber Mendonça foi às redes para agradecer ao Brasil e avisar que está pronto para o próximo filme.



Depois da cerimônia em que "O Agente Secreto", indicado em quatro categorias, não conseguiu levar a estatueta, Kleber se pronunciou em tom de saudação ao país.



"Obrigado Brasil", complementando com um "Pronto para o próximo".

Obrigado Brasil ♥️️



Pronto para o próximo ♥️

— Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) March 16, 2026

"O Agente Secreto" no Oscar 2026

Indicado em quatro categorias do Oscar (Melhor Elenco, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme), "O Agente Secreto" não venceu em nenhuma delas.







A cerimônia, realizada na noite deste domingo (15), causou rebuliço no Recife, ambientação principal do filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça.

Além do Cinema São Luiz, que recebeu uma multidão para assistir ao Oscar, dentro do equipamento e ao longo da rua onde está localizado, o Parque Apipucos, Zona Norte de Recife, também serviu de local para o público prestigiar o filme durante a cerimônia.



Já em Olinda, foi na Pitombeira dos Quatro Cantos que a multidão ficou posta, em clima de ansiedade pela possibilidade de, pelo segundo ano consecutivo, ganhar mais uma estatueta - em 2025, "Ainda Estou Aqui" trouxe para o Brasil o feito inédito de vencedor na categoria de Melhor Filme Internacional que, na noite de ontem, foi para "Valor Sentimental", produção norueguesa.

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