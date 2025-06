A- A+

CULTURA Kleber Mendonça Filho e Gabriel Mascaro recebem medalha da Ordem do Mérito Guararapes As recentes produções dos dois cineastas pernambucanos "O Agente Secreto" e "O Último Azul" têm feito uma trajetória exitosa em festivais internacionais

Noite de homenagens e reconhecimento ao audiovisual pernambucano. Na noite desta quinta (5), os cineastas recifenses Kleber Mendonça Filho e Gabriel Mascaro receberam, da governadora Raquel Lyra, a medalha da Ordem do Mérito Guararapes, em evento no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual.

A honraria se deve às premiações conquistadas pelas recentes produções cinematográficas dos realizadores: “O agente secreto”, novo longa de Kleber, foi o filme mais premiado no Festival de Cannes, conquistando “Melhor Ator” (Wagner Moura) e “Melhor Diretor” (Kleber), além do Prix des Cinémas Art et Essai, e o júri da crítica da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci).

Já “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, conquistou o Grande Prêmio do Júri, conhecido como Urso de Prata, no último Festival de Berlim, também neste ano.

Pernambuco projetando para o mundo

A governadora Raquel Lyra ressaltou que, em dois anos e meio de mandato, estas foram as duas primeiras medalhas da Ordem do Mérito Guararapes que ela concedeu, destacando a importância dos dois realizadores e a potência de suas obras em representar o Brasil em festivais mundo afora.

“Eu quero agradecer a honra de estar aqui, neste momento, representando o sentimento do povo pernambucano e do povo brasileiro, podendo trazer o nome de duas pessoas que são expoentes da cultura pernambucana, brasileira e mundial para que vocês inspirem e continuem inspirando novas gerações”, declarou a governadora.

Kleber Mendonça Filho, diretor e roteirista de “O Agente Secreto”, protagonizado por Wagner Moura”, lembrou dos que trabalham para fortalecer a cultura no estado e que a força do cinema pernambucano e brasileiro representa uma vocação natural do País.

“Eu acho que, ao recebermos essa homenagem, eu não consigo achar que é algo específico para mim ou para Gabriel. Acho que a gente representa algo que já vem acontecendo há muito tempo em Pernambuco (...) e eu acho muito importante que o Governo de Pernambuco reconheça esse talento muito natural do nosso estado.”

Gabriel Mascaro é o diretor de “O Último Azul”, filme previsto para estrear nos cinemas brasileiros em 28 de agosto e estrelado por Rodrigo Santoro e Denise Weinberg.

O realizador pontuou a importância de mecanismos públicos de incentivo à cultura, como o Funcultura e a Lei Aldir Blanc, e se disse um “discípulo” de Kleber Mendonça Filho.

“É uma alegria muito grande estar aqui, e eu acho que é um prêmio que deixa muito mais bonita a noite por ser ao lado de um realizador que me formou, e hoje, estou aqui, ao lado dele, e nossos filmes, este ano, vão caminhar juntinhos, em vários festivais, representando o Brasil. Viva Pernambuco!”

