OSCAR 2026 Kleber Mendonça Filho agradece apoio ao ''O Agente Secreto'' e fala sobre o futuro; veja vídeo A cerimônia do Oscar 2026 acontece no próximo domingo (15) e filme pernambucano concorre em quatro categorias

Faltando quatro dias para a cerimônia do Oscar 2026, o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho compartilhou um vídeo no seu perfil do Instagram, agradecendo o apoio dos brasileiros ao ''O Agente Secreto''. Nesta quarta-feira (11), o diretor chegou em Los Angeles, onde acontece a premiação da Academia no próximo domingo (15).

O vídeo publicado nas redes sociais de Kleber é o primeiro de uma série de vídeos curtos para expressar a gratidão dele com o reconhecimento do filme desde o Festival de Cannes 2025. Na ocasião, ''O Agente Secreto'' integrou a mostra competitiva do evento, recebendo o prêmio de Melhor Diretor e Melhor Ator (Wagner Moura).

Confira o vídeo:

Em relação ao Oscar 2026, a comitiva do longa-metragem levará 30 pessoas da equipe para a cerimonia, representando todo mundo que trabalhou no filme - cerca de 1.500 pessoas. Em Cannes, o elenco subiu o tapete vermelho ao som de uma orquestra de frevo, marcando presença na estreia do filme com forte identidade pernambucana.

Pés no chão

A presença da equipe em Los Angeles é para celebrar o encerramento desses dez meses de campanha com pessoas que vem trabalhando há muitos anos no filme. Kleber Mendonça Filho negou ter alguma informação acerca de uma vitória nas quatro indicações ao Oscar 2026.

''Não sabemos o que vai acontecer, ganhando ou não ganhando, a gente vai estar celebrando, a gente vai estar comemorando'', expressou Kleber.

''O Agente Secreto'' concorre ao Oscar 2026 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.

Futuro

O cineasta pernambucano confessou ter uma lista de livros para ler a partir de abril, além de manifestar o desejo de começar a escrever o próximo filme. Os fãs de ''O Agente Secreto'' adorariam saber as três coisas que Dona Sebastiana fez na Itália, certo?

