Kleber Mendonça Filho agradece ao público as indicações de "O Agente Secreto" ao Oscar

Após o anúncio das indicações ao Oscar 2026, nesta quinta (22), Kleber Mendonça Filho foi às redes sociais para compartilhar a emoção vivida com a equipe de “O Agente Secreto”, produção que concorre em quatro categorias da principal premiação do cinema mundial: “Melhor Filme Internacional”, “Direção de Elenco”, “Melhor Ator” (Wagner Moura) e “Melhor Filme”.

O cineasta destacou o impacto do reconhecimento internacional e a resposta calorosa do público brasileiro.

“A gente estava até agora a pouco com vários amigos aqui, que ajudaram e fizeram parte do filme. Foi muito bom. Muito bom em termos, porque fiquei nervoso, mas foi bom acompanhar ao vivo a transmissão.”

Entre as menções especiais, Kleber enviou uma mensagem ao ator Wagner Moura, indicado ao Oscar de Melhor Ator, que soube da notícia enquanto viajava.

“Quero mandar um grande abraço ao Wagner Moura, que estava no avião quando ele soube da informação que ele está indicado ao Oscar de Melhor Ator.”

O diretor também contextualizou a trajetória do longa dentro da história recente do cinema brasileiro, lembrando a proximidade com outros marcos importantes da produção nacional.

“Esse filme está vindo um ano depois de ‘Ainda estou aqui’, de Walter Salles. É um filme que tem a mesma quantidade de indicações de ‘Cidade de Deus’. E fala-se muito dessa coisa das grandes premiações prestigiosas, como Globo de Ouro que a gente ganhou dois e fez história. Mas eu quero lembrar uma coisa: ‘O Agente Secreto’ é uma combinação de muitas outras coisas. Por exemplo, de vir de uma cidade como o Recife, que tem um talento nato para a cultura, para a literatura, para o teatro, para a música e para o cinema.”

Segundo Kleber Mendonça Filho, o longa não é um ponto fora da curva, mas resultado de um processo contínuo de criação e amadurecimento artístico. “‘O Agente Secreto’ não surgiu esse ano. Ele é fruto de muitos outros filmes. Não só os que eu fiz. Ele não existiria sem ‘Amarelo Manga’, por exemplo.”

Kleber lembrou do sucesso que o filme está fazendo entre o público brasileiro, comprovado na bilheteria que o longa tem gerado. “Passamos, ontem, de 1,5 milhão de espectadores. Isso é incrível!”

O cineasta também ressaltou o papel das políticas públicas no fortalecimento do audiovisual nacional e na construção de uma identidade cultural plural.

“‘O Agente Secreto’ é fruto de muita coisa, de políticas públicas, que é uma forma inteligente de você investir na identidade do nosso País. Eu realmente acho que a população do nosso país passa a se ver. E é muito importante quando a gente se vê.”

Para ele, o consumo de produções internacionais não exclui a necessidade de valorizar o que é feito no Brasil.

“Ver filmes de outros países é também parte de quem nós somos. Mas, ver filmes brasileiros, ver a produção artística brasileira é de extrema importância.”

Encerrando a fala, Kleber resumiu o sentimento que marcou o dia do anúncio:

“Estou muito feliz com esse dia de hoje.”

