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CINEMA Kleber Mendonça Filho anuncia novo curta documental com estreia prevista para outubro Cineasta pernambucano disse no Instagram que seu novo projeto se chama "South of Tehran"

O diretor Kleber Mendonça Filho pegou o público de surpresa ao anunciar, nesta quinta-feira (6), no Instagram, o seu novo projeto. "Chama-se 'South Of Tehran' (Sul de Teerã) e estreia no New York Film Festival em Outubro", diz na publicação.

O evento acontece na cidade americana entre os dias 25 de setembro e 12 de outubro. Segundo o cineasta, trata-se de um curta documental de oito minutos, filmado em 16mm, por Evgenia Alexandrova em outubro do ano passado, durante as viagens de divulgação de "O Agente Secreto". A produção é de Emilie Lesclaux e a montagem é de Edu Serrano.

"O filme tem como personagem principal Jafar Panahi, com quem convivi durante meses no ano de 2025. Jafar e eu estávamos quase sempre juntos, com nossos filmes 'It Was Just An Accident' e 'O Agente Secreto'. 'Jafar, vamos fazer um filme!', ele disse: “Vamos!”, detalha Kleber, ainda no post.

KMF ainda complementa: "'South Of Tehran' é fruto de um desafio feito por Dennis Lim, diretor artístico do @thenyff (New York Film Festival). Fazer um filme curto, durante o Festival, que seja um documento para o futuro. No ano em que 'Retratos Fantasmas' foi exibido no NYFF, Dennis programou o maravilhoso filme de Agnès Varda Pier Paolo Pasolini - Agnès Varda - New York 1967, com P P Pasolini abrindo a sessão do Retratos. Eu achei chic e foi daí que surgiu a ideia".

"South of Tehran" ainda não tem previsão de exibição no Brasil.



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