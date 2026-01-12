Kleber Mendonça Filho cita prisão de Bolsonaro após vitória de "O Agente Secreto": "Irresponsável"
Filme pernambucano faturou os prêmios de "Melhor Filme de Língua Não Inglesa" e "Melhor Ator de Drama" pela performance de Wagner Moura
Após as vitórias no Globo de Ouro, nesse domingo (11), o diretor e roteirista de "O Agente Secreto", o pernambucano Kleber Mendonça Filho, enalteceu a importância da memória resgatada pelo filme.
Na fala, dita em coletiva de imprensa, Kleber também chamou atenção para questões políticas recentes do Brasil e dos Estados Unidos e citou, inclusive, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
“Agora, o ex-presidente [Bolsonaro] está preso. Ele foi irresponsável de forma épica por não liderar o Brasil. Acredito que os filmes e cinema podem ser formas de expressar o luto de tempos em tempos que a sociedade na qual vivemos passa", começou, em inglês.
"Queria falar com jovens cineastas americanos: há muita tecnologia para se expressar. Esse é o momento para saber se expressar. Os jovens americanos têm muito que falar sobre o que está acontecendo com o país", completou.
A fala de Kleber, por sinal, vai ao encontro com o que o próprio filme representa enquanto uma obra política que resgata a memória de um dos períodos mais tenebrosos da sociedade brasileira.
O filme é um thriller ambientado no Recife de 1977, durante a Ditadura Militar. Marcelo, interpretado por Wagner Moura, é um professor da área de tecnologia fugindo de um passado misterioso. Ao retornar à cidade natal, vira alvo de corrupção de agentes do governo, uma das máquinas de opressão do regime ditatorial.
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado pela tentativa de golpe de Estado após a derrota na eleição de 2022.
'Resistência do povo brasileiro'
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também enalteceu o longa-metragem pernambucano após as vitórias. Em publicações nas redes sociais, ele explicou como a obra é essencial para a formação política de jovens por meio da arte.
"Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo. O troféu coroa o trabalho potente do querido diretor Kleber Mendonça Filho e o seu extraordinário elenco", começou.
"O Agente Secreto é um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro", completou.
Vitórias históricas
O longa pernambucano faturou o prêmio de "Melhor Filme de Língua Não Inglesa", superando produções de peso como "Foi Apenas Um Acidente" (Irã, França e Luxemburgo) e "Valor Sentimental" (Noruega).
A conquista ocorreu 27 anos após a primeira e até então única vitória brasileira na categoria, alcançada por "Central do Brasil".
Além disso, o ator baiano e protagonista do filme, Wagner Moura, também venceu o prêmio de "Melhor Ator de Drama". Ele superou concorrentes como Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).
"O Agente Secreto" no Oscar
Na última semana o filme pernambucano também avançou mais uma etapa rumo à indicação para o Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional.
A produção está entre os 15 finalistas para a próxima fase de votação. A lista final será anunciada em 22 de janeiro.
Confira a lista de classificados:
- Argentina, Belén
- Brasil, O Agente Secreto
- França, It Was Just An Accident
- Alemanha, Sound Of Falling
- Índia, Homebound
- Iraque, The President's Cake
- Japão, Kokuho
- Jordânia, All That's Left Of You
- Noruega, Sentimental Value
- Palestina, Palestine 36
- Coreia do Sul, No Other Choice
- Espanha, Sirât
- Suíça, Late Shift
- Taiwan, Left-Handed Girl
- Tunísia, The Voice Of Hind Rajab.