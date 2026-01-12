A- A+

GLOBO DE OURO Kleber Mendonça Filho cita prisão de Bolsonaro após vitória de "O Agente Secreto": "Irresponsável" Filme pernambucano faturou os prêmios de "Melhor Filme de Língua Não Inglesa" e "Melhor Ator de Drama" pela performance de Wagner Moura

Após as vitórias no Globo de Ouro, nesse domingo (11), o diretor e roteirista de "O Agente Secreto", o pernambucano Kleber Mendonça Filho, enalteceu a importância da memória resgatada pelo filme.

Na fala, dita em coletiva de imprensa, Kleber também chamou atenção para questões políticas recentes do Brasil e dos Estados Unidos e citou, inclusive, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Agora, o ex-presidente [Bolsonaro] está preso. Ele foi irresponsável de forma épica por não liderar o Brasil. Acredito que os filmes e cinema podem ser formas de expressar o luto de tempos em tempos que a sociedade na qual vivemos passa", começou, em inglês.

"Queria falar com jovens cineastas americanos: há muita tecnologia para se expressar. Esse é o momento para saber se expressar. Os jovens americanos têm muito que falar sobre o que está acontecendo com o país", completou.

A fala de Kleber, por sinal, vai ao encontro com o que o próprio filme representa enquanto uma obra política que resgata a memória de um dos períodos mais tenebrosos da sociedade brasileira.

O filme é um thriller ambientado no Recife de 1977, durante a Ditadura Militar. Marcelo, interpretado por Wagner Moura, é um professor da área de tecnologia fugindo de um passado misterioso. Ao retornar à cidade natal, vira alvo de corrupção de agentes do governo, uma das máquinas de opressão do regime ditatorial.



O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado pela tentativa de golpe de Estado após a derrota na eleição de 2022.

'Resistência do povo brasileiro'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também enalteceu o longa-metragem pernambucano após as vitórias. Em publicações nas redes sociais, ele explicou como a obra é essencial para a formação política de jovens por meio da arte.

"Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo. O troféu coroa o trabalho potente do querido diretor Kleber Mendonça Filho e o seu extraordinário elenco", começou.

"O Agente Secreto é um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro", completou.

Vitórias históricas

O longa pernambucano faturou o prêmio de "Melhor Filme de Língua Não Inglesa", superando produções de peso como "Foi Apenas Um Acidente" (Irã, França e Luxemburgo) e "Valor Sentimental" (Noruega).

A conquista ocorreu 27 anos após a primeira e até então única vitória brasileira na categoria, alcançada por "Central do Brasil".

Além disso, o ator baiano e protagonista do filme, Wagner Moura, também venceu o prêmio de "Melhor Ator de Drama". Ele superou concorrentes como Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).

"O Agente Secreto" no Oscar

Na última semana o filme pernambucano também avançou mais uma etapa rumo à indicação para o Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional.

A produção está entre os 15 finalistas para a próxima fase de votação. A lista final será anunciada em 22 de janeiro.

Confira a lista de classificados:

Argentina, Belén



Brasil, O Agente Secreto



França, It Was Just An Accident



Alemanha, Sound Of Falling



Índia, Homebound



Iraque, The President's Cake



Japão, Kokuho



Jordânia, All That's Left Of You



Noruega, Sentimental Value



Palestina, Palestine 36



Coreia do Sul, No Other Choice



Espanha, Sirât



Suíça, Late Shift



Taiwan, Left-Handed Girl



Tunísia, The Voice Of Hind Rajab.

