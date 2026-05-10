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CINEMA Kleber Mendonça Filho celebra as vitórias de "O agente secreto" nos Prêmios Platino, no México Longa protagonizado por Wagner Moura recebeu oito estatuetas; "Beleza fatal" e "Apocalipse nos trópicos" também foram premiados

"Vitória histórica para o Brasil". É assim que Kleber Mendonça Filho define as sete estatuetas que "O agente secreto" levou para casa neste sábado (9) nos Prêmios Platino Xcaret, no México (um dia antes, já havia ganhado outra, de voto popular, para Wagner Moura).

Com Mateus Alves, Tomaz Alves de Souza, Eduardo Serrano e Emilie Lesclaux, o diretor posou com os sete prêmios. "Com Emilie Edu Mateus Tomaz. Todo mundo aqui mora a não mais de 500 metros na Torre/Madalena. Recifê. 7 prêmios_platino hoje na Riviera Maya, México. Que beleza. Audiovisual Ibero-Latino Americano. Vitória histórica para o Brasil", escreveu.

A novela da HBO Max "Beleza fatal" levou o prêmio de Melhor série de longa duração. O documentário "Apocalipse nos trópicos", de Petra Costa, ganhou como Melhor documentário.

O filme indicado ao Oscar venceu nas categorias Melhor filme de ficção iberoamericano, Melhor direção em cinema, Melhor música original em cinema, Melhor roteiro em cinema, Melhor montagem em cinema, Melhor ator em cinema (para Moura, que também levou o prêmio do público) e Melhor direção de arte em cinema.

A novela da HBO Max "Beleza fatal" levou o prêmio de Melhor série de longa duração. O documentário "Apocalipse nos trópicos", de Petra Costa, ganhou como Melhor documentário iberoamericano.

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