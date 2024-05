Kleber Mendonça Filho comenta sobre o desafio de gravar um filme de época no Recife

O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho está em campo na produção de seu novo filme, "O agente secreto", que será ambientado no Recife, nos anos de 1970. Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o diretor compartilhou o desafio de encontrar locações preservadas que caracterizem a época com fidelidade.

"Nós estamos preparando esse filme ‘O agente secreto’, que se passa no Recife em 1977. Isso significa que o grande trabalho para além de filmar é achar locações que estejam dentro da ideia histórica do Recife na época. Recife é muito descaracterizado, e é engraçado porque tudo que mudaram e colocaram algo novo não vai estar no filme. A gente tem que ir exatamente aos lugares da cidade que foram preservados ou através de preservação ou por sorte", detalha Kleber.