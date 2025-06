Kleber Mendonça Filho e Gabriel Mascaro recebem homenagem do governo de Pernambuco; confira

A- A+

Em 2025, o cinema pernambucano tem cravado o seu nome nas grandes telonas de importantes festivais cinematográficos com filmes dirigidos por Kleber Mendonça Filho e Gabriel Mascaro. Os cineastas vão receber a homenagem nesta quinta-feira (5), com a entrega da medalha da Ordem do Mérito Guararapes, concedida pela governadora Raquel Lyra.

O reconhecimento vem após as conquistas de ''O Agente Secreto'', de Kleber Mendonça Filho, no Festival de Cannes com os prêmios de melhor direção e de melhor ator para Wagner Moura, protagonista do longa. No Festival de Berlim, "O Último Azul", dirigido por Gabriel Mascaro, conquistou o Urso de Prata.

O evento que condecora os cineastas pernambucanos por suas contribuições ao audiovisual brasileiro, acontece no Palácio do Campo das Princesas, no Recife, às 19h. Também estarão presentes a vice-governadora Priscila Krause, a secretária estadual de Cultura, Cacau de Paula, a produtora Emilie Lesclaux, a Orquestra de Frevo do Recife e o grupo Guerreiros do Passo.

Veja também