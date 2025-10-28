A- A+

"O AGENTE SECRETO" Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura recebem indicações ao Gotham Film Awards por "O agente secreto" 'Uma batalha após a outra', de Paul Thomas Anderson, lidera indicações

Importante premiação do cinema independente nos Estados Unidos, o Gotham Film Awards anunciou a lista de indicados para sua cerimônia anual. O filme brasileiro " O agente secreto" recebeu duas indicações na premiação: melhor roteiro original, para Kleber Mendonça Filho, e melhor ator, para Wagner Moura.

"Uma batalha após a outra", de Paul Thomas Anderson, foi o líder em indicações, concorrendo em seis categorias. A nomeação do filme, no entanto, gerou polêmica em Hollywood, uma vez que trata-se de uma produção orçada em US$ 130 milhões. No passado, a premiação era limitada a obras com custo de produção de até US$ 35 milhões.

Apesar de relevante, o Gotham Film Awards não é considerado um dos principais termômetros para o Oscar. Em 2024, "Um homem diferente" levou o prêmio de melhor filme, superando o oscarizado "Anora". "Ainda estou aqui" não recebeu indicações à premiação.

O Gotham acontece no dia 1º de dezembro, em Nova York. Confira a lista completa de indicados:

Melhor filme

“Bugonia”

“East of Wall”

“Toque familiar”

“Hamnet: A vida antes de Hamlet”

“Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”

“Lurker”

“Uma batalha após a outra”

“Sorry, Baby”

“The Testament of Ann Lee”

“Nos trilhos do destino”

Melhor filme internacional

“Foi apenas um acidente”

“No Other Choice”

“Nouvelle Vague”

“Resurrection”

“O som da queda”

Melhor direção

Mary Bronstein, “Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”

Jafar Panahi, “Foi apenas um acidente”

Kelly Reichardt, “The mastermind”

Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”

Oliver Laxe, “Sirât”

Melhor primeira direção

Constance Tsang, “Blue Sun Palace”

Carson Lund, “Eephus”

Sarah Friedland, “Toque familiar”

Akinola Davies Jr., “My Father’s Shadow”

Harris Dickinson, “Urchin”

Melhor roteiro original

Mary Bronstein, “Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”

Jafar Panahi, “Foi apenas um acidente”

Kleber Mendonça Filho, “O agente secreto”

Eva Victor, “Sorry, Baby” (A24) — written by

Louise Peter e Mascha Schilinski, “O som da queda”

Melhor roteiro adaptado

Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Jahye Lee e Don McKellar, “No Other Choice”

Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”

Harry Lighton, “Pillion”

Martyna Majok, “Preparation for the Next Life”

Clint Bentley, “Nos trilhos do destino”

Melhor atuação principal

Jessie Buckley, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”

Lee Byung-hun, “No Other Choice”

Rose Byrne, “Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”

Sopé Dìrísù, “My Father’s Shadow”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Jennifer Lawrence, “Morra, amor”

Wagner Moura, “O agente secreto”

Josh O’Connor, “The mastermind”

Amanda Seyfried, “The testament of Ann Lee”

Tessa Thompson, “Hedda”

Melhor atuação coadjuvante

Benicio Del Toro, “Uma batalha após a outra”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor sentimental”

Indya Moore, “Pai mãe irmã irmão”

Wunmi Mosaku, “Pecadores”

Adam Sandler, “Jay Kelly”

Andrew Scott, “Blue Moon”

Alexander Skarsgård, “Pillion”

Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”

Teyana Taylor, “Uma batalha após a outra”

Melhor atuação de estreia

A$AP Rocky, “Luta de classes”

Sebiye Behtiyar, “Preparation for the next life”

Chase Infiniti, “Uma batalha após a outra”

Abou Sangaré, “A história de Souleymane”

Tonatiuh, “O beijo da Mulher Aranha”

Melhor documentário

“2000 Meters to Andriivka”

“BLKNWS: Terms & Conditions”

“My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow”

“A vizinha perfeira”

“Put Your Soul on Your Hand and Walk”

