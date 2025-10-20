A- A+

Cinema Kleber Mendonça Filho e Walter Salles apresentam sessão de "O Agente Secreto" em Museu da Academia Sessão marcou a abertura do Bravo Film Festival

O diretor Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux apresentaram sessão de " O agente secreto" na noite deste domingo (19), no Museu da Academia do Oscar, em Los Angeles.

A exibição, seguida de debate com Walter Salles, marcou a abertura do Bravo Film Festival.

Vista como estratégica na campanha de "O Agente Secreto" ao Oscar 2026, a sessão contou com nomes importantes como Jafar Panahi, Ana de Armas, Édgar Ramírez, Mike Colter e a modelo brasileira Alessandra Ambrosio.

Walter Salles, Jafar Panahi, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux em exibição de "O Agente Secreto", em Los Angeles. | Foto: Divulgação / Livia Wippich

Protagonista do longa, Wagner Moura não compareceu à sessão por compromissos com a peça que lança no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira (23). O ator foi representado na sessão pela esposa, Sandra Delgado.

No longa, Wagner interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que volta para o Recife tentando escapar de um futuro misterioso.

A medida em que tenta reconstruir a relação com o filho, ele precisa se manter atento sobre forças superiores ao seu redor. O longa vem sendo apontado como forte candidato a receber até cinco indicações ao Oscar, nas categorias melhor filme, direção, roteiro original, ator e filme internacional.

O Bravo deu seu pontapé inicial um dia após a cerimônia de gala no Museu da Academia que homenageou Walter Salles, vencedor do Oscar de melhor filme internacional com "Ainda Estou Aqui" na última edição da premiação.

O Oscar 2026 acontece no dia 15 de março. Os indicados serão anunciados em 22 de janeiro.

Veja também