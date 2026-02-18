A- A+

CINEMA Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura são recebidos por Guillermo del Toro: "Uma honra" Diretor de "Frankenstein" demonstrou apoio ao filme "O Agente Secreto" em comentário nas redes sociais

O pernambucano Kleber Mendonça Filho publicou nas redes sociais, nesta quarta-feira (18), registros de uma visita a Guillermo del Toro. Ao lado de Wagner Moura, o diretor de “O Agente Secreto” foi recebido na casa do cineasta mexicano.

Nas fotos, o diretor de filmes como “O Labirinto do Fauno” (2006) e “A Forma da Água” (2017) parece apresentar sua residência aos brasileiros. Segundo Kleber, as imagens foram produzidas em Los Angeles, nos Estados Unidos, em fevereiro deste ano.

“Visita a Del Toro. Obrigado ao grande cineasta e criador de imagens Guillermo del Toro. Grato pela sua generosidade e pelo seu cinema”, escreveu o pernambucano.



Em resposta à publicação no X (antigo Twitter), o mexicano escreveu um comentário demonstrando apoio ao filme de Kleber. “Uma honra e torcendo para acontecer o melhor com o excelente ‘O Agente Secreto’”, comentou.

O longa-metragem brasileiro concorre em quatro categorias do Oscar: melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator e melhor direção de elenco. Já “Frankenstein”, de Del Toro, recebeu nove indicações.

Veja também