CINEMA Kleber Mendonça Filho participa de última sessão antecipada de "O Agente Secreto" A partir de quinta-feira (6), o filme "O Agente Secreto" estreia em mais de 700 cinemas e 370 cidades do Brasil

O filme “O Agente Secreto”, escolhido pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional, chega oficialmente aos cinemas nacionais nesta quinta-feira (6).

Antes disso, o filme pernambucano ganhou uma última sessão de pré-estreia para convidados, na noite desta quarta-feira (5), no UCI do Shopping Recife.

Kleber Mendonça Filho, diretor do longa-metragem, e a produtora Emilie Lesclaux estiveram presentes na exibição. Enzo Nunes e Fabiana Pirro, que integram o elenco, também compareceram ao evento, assim como outros membros da equipe envolvida no projeto.

“A gente vem exibindo ‘O Agente Secreto’ desde setembro, quando apresentamos o filme no Cinema São Luiz e no Teatro do Parque. De lá para cá, ele lotou todas as sessões pelas cidades por onde passamos, de Manaus a Porto Alegre. Quero muito que os jovens vejam, porque é um filme que fala muito sobre a história do Brasil e sobre todos nós brasileiros”, afirmou o diretor, em entrevista à Folha de Pernambuco, minutos antes da exibição.

A partir de quinta-feira (6), o filme estreia em mais de 700 cinemas e 370 cidades do país, tornando-se o título brasileiro com o circuito de lançamento mais amplo em 2025. No mesmo dia, a produção chega também às salas de cinema da Alemanha e de Portugal. Já o circuito dos Estados Unidos recebe a obra a partir de 26 de novembro.

Com uma trajetória internacional de grande repercussão, o filme foi lançado mundialmente em maio, no Festival de Cannes, onde recebeu quatro prêmios, incluindo o de Melhor Diretor e de Melhor Ator (Wagner Moura). Desde então, o longa já passou por mais de 50 festivais de cinema em todo o mundo e acumulou 20 prêmios.

A trama de época é ambientada em 1977. Wagner Moura interpreta um especialista em tecnologia pernambucano que deixa São Paulo e volta a morar no Recife, buscando deixar para trás um passado conturbado. Entre segredos e ameaças, ele acaba não encontrando na cidade o refúgio que procurava.

