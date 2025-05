A- A+

CINEMA Kleber Mendonça Filho recebe ligação do Presidente Lula parabenizando pelo ''O Agente Secreto'' Cineasta pernambucano ainda discutiu com ele sobre o futuro do audiovisual brasileiro

O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho esteve recentemente no Festival de Cannes para a estreia de ''O Agente Secreto'', que chegou a conquistar importantes prêmios no encerramento realizado no sábado (24). Na última segunda-feira (26), através de uma ligação, Kleber recebeu os parabéns do Presidente Lula pelo feito histórico e conversou sobre o futuro do audiovisual brasileiro com o governante.

Dentre os 22 filmes concorrendo na mostra competitiva, o longa-metragem brasileiro venceu no Festival de Cannes 2025 como Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura). O cineasta pernambucano, que já havia vencido o Prêmio do Júri em Cannes por Bacurau (2019), compartilhou no seu perfil do Instagram que discutiu com Lula sobre a regulamentação do VOD (vídeo sob demanda) e da instauração de mais salas de cinema formadoras de público.

''Ontem, o Presidente Lula me ligou para dar parabéns pelo filme, pelos prêmios e pelo trabalho como artista brasileiro. Me sinto honrado de ter esse tipo de respeito do presidente da República'', expressou Kleber.

''(...) Me ofereci como interlocutor disponível para dialogar sobre a cultura e o audiovisual. Já havia dito a mesma coisa em Cannes à Ministra Margareth Menezes e à Secretária do Audiovisual Joelma Gonzaga'', compartilhou o cineasta que agradeceu pela ligação.

