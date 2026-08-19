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Cinema Kleber Mendonça Filho relembra ajuda de Glória Menezes e Tarcísio Meira em ''O Agente Secreto'' Diretor revelou que fotos históricas do casal de atores inspiraram a produção de seu novo longa-metragem

Kleber Mendonça Filho relembrou a importância de Glória Menezes e Tarcísio Meira para a construção de “O agente secreto” (2025). Em uma publicação nas redes sociais, após a morte da atriz, aos 91 anos, na terça-feira (18), o diretor compartilhou fotografias do casal encontradas por Cléo Doncoelho durante a pesquisa para o filme. As imagens mostram os atores durante uma turnê de uma peça e despertaram no cineasta lembranças de quando ele os acompanhava em novelas.

“Eu os conheci vendo as novelas dos anos 70 e 80 como pirraia. A segunda fotografia entrou na montagem que abre o filme. Glória faleceu hoje, cinco anos depois de Tarcísio. Obrigado”, escreveu o diretor. “Grande abraço para a sua família. Fazem parte da memória afetiva e dramática de milhões de brasileiros.”

Kleber também contou que uma das fotografias, na qual Glória e Tarcísio aparecem diante de um avião 727 da VASP, teve um impacto direto na realização de uma das cenas de “O agente secreto”.

A imagem o “estimulou a filmar” a chegada dos personagens Augusto e Bobbi, interpretados por Roney Villela e Gabriel Leone, em busca do último 727 ainda em atividade no Brasil, utilizado como avião de carga pela empresa Total.

A ideia era viajar até Porto Alegre para registrar a sequência, mas as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024 impediram a gravação. O próprio avião, segundo Kleber, acabou aparecendo em notícias durante o período, quando ficou estacionado na área alagada que atingiu o aeroporto Salgado Filho. No roteiro original, Augusto e Bobbi chegariam ao Recife em um 727 da Transbrasil.

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