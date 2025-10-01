A- A+

CINEMA Kleber Mendonça Filho revela que já tem um novo projeto após ''O Agente Secreto'' A nova história está inserida no mesmo universo de ''Retratos Fantasmas''

O cineasta Kleber Mendonça Filho concedeu entrevista a Roxana Hadadi, crítica de cinema e TV do portal Vulture, nos Estados Unidos. Na conversa, o diretor de ''O Agente Secreto'', indicado para representar o Brasil no Oscar, fala que há seis meses tem pensado em um novo projeto.

"Tenho uma boa ideia agora e ela está na minha cabeça há seis meses. Só preciso viver esse momento maravilhoso que estou vivendo com 'O Agente Secreto' e, depois, lá pelo ano que vem, vou me sentar e escrever", revelou.



Ele disse ainda que essa nova história está inserida no mesmo universo de ''Retratos Fantasmas'', documentário lançado por Kleber em 2023, depois de sete anos de pesquisas, e é uma espécie de carta de amor de Mendonça a sua terra natal, Recife.

No filme, Kleber reúne imagens do seu arquivo pessoal com materiais encontrados em cinematecas e arquivos de TV para montar uma narrativa sobre o centro da cidade do Recife desde o século 20. O diretor parte de sua história pessoal, com enfoque, em sua mãe, para depois mostrar como o centro da capital pernambucana produziu memórias e cultura por meio dos cinemas de rua.

O novo filme de Kleber Mendonça Filho

Na conversa com Roxana, o cineasta pernambucano disse que o novo filme deve se passar na década de 1930. "Tenho certeza de que podemos nos divertir muito, trabalhar com o tempo novamente e reconstruir um ponto de vista sobre a história", explicou.

O diretor revelou ainda um pouco sobre o processo de criação de um novo filme. "Começar um novo projeto é uma das coisas mais difíceis de todas, porque você começa a se questionar, a se questionar demais e a se questionar sobre o projeto em si. Mas sim, fico feliz em dizer que tenho algo em mente. Nem sempre é assim", concluiu.

