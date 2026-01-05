A- A+

CINEMA PERNAMBUCANO Kleber Mendonça Filho soube de prêmio de 'O agente secreto' no tapete vermelho Produção ganhou a estatueta de melhor filme internacional

Nada de discurso emocionado no palco. As imagens da transmissão do Critics Choice Awards 2026 mostraram que Kleber Mendonça Filho soube do prêmio de melhor filme internacional para "O agente secreto" quando era entrevistado no tapete vermelho do evento neste domingo. Antes de entregar o prêmio, a repórter perguntava ao cineasta sobre a parceria dele com Wagner Moura, concorrente a estatueta de melhor ator.

"Falamos sobre esse filme há muitos anos. Tudo funcionou bem", disse Kleber, ao lado da mulher e produtora do longa, Emilie Lesclaux. "Temos um elenco enorme e ele foi muito importante para fazer todos ali se sentirem à vontade. Ele é uma parte muito importante do filme".

Nesse momento, a repórter disse ter uma boa notícia: "O agente secreto" acabara de ganhar o Critics Choice Awards.

"Vocês tinham alguma ideia?", ela perguntou, entregando a estatueta.





"Não!", disse Kleber, um tanto desnorteado.

O filme brasileiro bateu "Foi apenas um acidente", "A garota canhota", "A única saída", "Sirât" e "Belén: Uma história de injustiça". No momento da notícia a Kleber, o longa ainda concorria na categoria de melhor ator, com Wagner Moura.

Internautas reclamam

A forma como o anúncio foi feito foi motivo de reclamação nas redes sociais, não só entre brasileiros, mas entre estrangeiros também.

"Gente que BIZARRICE essa entrega de prêmio do Critics Choice Awards pra 'O Agente Secreto', a entrevistadora não deixou nem o Kleber falar!", escreveu uma brasileira.

"Eu odeio profundamente que o E! esteja anunciando aleatoriamente categorias 'menores' do Critics’ Choice Award ao vivo no tapete vermelho, o que está confundindo absolutamente todos os vencedores, porque eles acham que é uma pegadinha", disse um americano que acompanhava a transmissão no exterior.

"Isso é PAVOROSO. Não é assim que uma equipe devia saber que foi premiada. Mas 'O Agente Secreto' venceu. Isso que importa", celebrou outro.

