Após vitória em Cannes, Kleber Mendonça Filho é presenteado pelo prefeito João Campos em visita

O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho e a produtora francesa Emilie Lesclaux foram recebidos nesta quinta-feira (29), na Prefeitura do Recife, pelo prefeito João Campos. O casal é responsável pelo filme ''O Agente Secreto'', vencedor de dois prêmios na mostra competitiva do Festival de Cannes, que aconteceu no encerramento do evento no sábado (24).

Em Cannes, Kleber Mendonça Filho venceu como melhor direção e Wagner Moura se consagrou o melhor ator da competição. Além de João Campos, acompanharam o encontro o vice-prefeito Victor Marques, Milu Megale, secretária de Cultura, e Marcelo Canuto, presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR).

O diretor e roteirista Kleber, agradeceu ao prefeito do Recife pela oportunidade da conversa realizada nesta quinta (29), que durou mais de uma hora.

''Obrigado pela demonstração de respeito pelo trabalho que temos feito no cinema. Obrigado pelo diálogo (...) tenho a esperança de ver o centro da cidade num novo momento histórico'', expressou o cineasta no seu perfil oficial do Instagram.

Já foi confirmado que o filme brasileiro ''O Agente Secreto'', protagonizado por Wagner Moura, terá sua estreia nacional no Recife, depois de ocupar a cidade para diversas filmagens do longa-metragem.

''Tive a alegria de receber na Prefeitura o cineasta Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux, que acabaram de voltar ao Recife após a brilhante estreia de 'O Agente Secreto' no Festival de Cannes'', comentou João Campos em uma publicação do seu Instagram. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por João Campos (@joaocampos)

O que é a Perna Cabeluda?

Na visita à Prefeitura do Recife, Kleber e Emilie foram presenteados com uma arte gráfica feita por Heitor Pontes, do coletivo Vacilante. O destaque da ilustração é a presença de elementos da cultura recifense presentes em ''O Agente Secreto'', como a lenda urbana da Perna Cabeluda, em um orelhão amarelo (com o símbolo do Festival de Cannes) em frente ao Teatro do Parque.

Criado na década de 1970, o mito urbano surgiu a partir de um texto escrito pelo jornalista Raimundo Carrero, intitulado ''Romance Policial''. A lenda consiste numa perna cabeluda decepada capaz de matar com chutes, coices e rasteiras. A premissa que as vítimas podiam ser atacadas durante a madrugada nas ruas da cidade foi suficiente para assombrar gerações de recifenses.

