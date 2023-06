A- A+

AGRESTE "Kombi Brincalhona" percorre comunidade de Limoeiro, com atividades culturais; conheça o projeto Arte-educadores do Galpão das Artes trabalham com o público linguagens como contação de histórias, teatro e música

A “Kombi Brincalhona” é o mais novo projeto do Centro de Criação Galpão das Artes, sediado em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. Com a iniciativa, o grupo vem percorrendo comunidades rurais e urbanas com diversas atividades culturais, educacionais e recreativas.

Nesta sexta-feira (9), às 14h, o veículo estaciona na Escola Municipal Aloísio de Aquino e Silva, localizada no Sítio Ribeiro do Mel, na Zona Rural de Limoeiro. Recentemente, a iniciativa contemplou as localidades de Sítio Salobro e Horto Florestal, buscando aproximar a cultura das comunidades como ferramenta de promoção da paz.

Entre as ferramentas lúdicas utilizadas pelos arte-educadores estão contação de histórias, teatro de lambe-lambe, ciranda, peça teatral e música instrumental. Realizado com apoio da Prefeitura de Limoeiro, o projeto foi aprovado pelo Instituto Octaviano e Inácia Duarte e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e revisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.



As atividades promovidas pela “Kombi Brincalhona” são gratuitas e contam com intérpretes de Libras. Segundo os organizadores, as primeiras saídas do projeto resultaram na inserção do segmento circense, com número de mágica na programação, e na confecção de brinquedos populares.



