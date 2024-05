Kulturforum: CCBA promove debate sobre audiovisual local com coordenadora do Fundo Mundial do Cinema

A- A+

Fomentando debates contemporâneos, o Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA-Recife) vai realizar mais uma edição do Kulturforum, desta vez abordando a ''Internacionalização do Cinema Pernambucano''. O encontro acontece no dia 13 de maio, na sede do CCBA, na rua do Sossego, 364, no bairro da Boa Vista, iniciando às 16h30, com um tema voltado para os profissionais do audiovisual.



Pensando nisso, o evento contará com a participação online (via transmissão de vídeo ao vivo, com tradução) da coordenadora do Fundo Mundial do Cinema da Berlinale (Berlinale World Cinema Fund), a espanhola Isona Admetlla.



Visando gerar novas possibilidades para a produção local, o bate-papo pretende percorrer ideias, vivências e questionamentos sobre a internacionalização do cinema feito em Pernambuco. A partir da promoção de coproduções internacionais, o debate vai se debruçar nessa ação e como funcionam os fundos de financiamento internacionais para a produção de cinema independente e como instruir de que maneira deve selecionar esses projetos.

Iniciando a conversa, a convidada Isona Admetlla aprofundará a temática a partir de sua experiência enquanto coordenadora do Berlinale World Cinema Fund (Fundo Mundial do Cinema da Berlinale). O Berlinale World Cinema Fund (WCF) é uma iniciativa de financiamento de filmes de alto nível, criado pela Fundação Cultural Federal Alemã e pelo Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale).



Tornou-se uma das instituições líderes no domínio do financiamento cinematográfico internacional para produções artísticas e inovadoras, oferecendo suporte nas áreas de produção, pós-produção e distribuição de longas-metragens e documentários criativos. Em cooperação com outras instituições, também estabelecem novas iniciativas para desenvolver atividades além do programa de financiamento.



Sobre Isona Admetlla

Além de ser coordenadora do WCF desde o ano de 2009, Isona Admetlla é socióloga e gestora cultural, conferencista, consultora e designer de audiências.



Nascida em Barcelona e residente em Berlim (Alemanha) desde o ano de 2001, ela conduz seminários e cursos de treinamento sobre aspectos da produção audiovisual, financiamento de projetos de cinema, marketing, distribuição e design de audiência. Atuando também como júri de projetos para instituições na Espanha, América Latina, entre outras regiões.



Roda de diálogo

Após a significativa participação da gestora cultural no evento, haverá um intervalo (coffee break), para que, às 18:30, o público presente retome o debate, trazendo também suas experiências profissionais e pessoais para a roda de diálogo. Uma das ideias da segunda rodada de debate é trazer o compartilhamento de experiências e vivências a partir dos grandes festivais internacionais de cinema.



Algumas das presenças confirmadas para o debate são: Thaís Vidal (roteirista, produtora e diretora recifense) que esteve na Berlinale pela segunda vez e vem participando do EFM Market (área de mercado na programação do festival), Luís Fernando Moura (coordenador da plataforma FUGA, programador do Festival Experimental de Artes Fílmicas e consultor da Janela Internacional de Cinema do Recife) que participou enquanto júri do Teddy Awards (prêmio de cinema oferecido a filmes exibidos na Berlinale com temática LGBTQIAPN+) e Mateus Farias (diretor, roteirista, produtor e montador audiovisual) que participou do último Berlinale Talents (programa de desenvolvimento de talentos da Berlinale).



Os três profissionais foram a 74° edição da Berlinale com o apoio parcial do CCBA (que a fim de estimular a internacionalização da produção audiovisual pernambucana, de fortalecer a rede audiovisual local e de interagir com a Berlinale, vem concedendo apoios desde os anos 90 para que jornalistas, cineastas, curadores e produtores pernambucanos possam estar presentes no festival). Através dessa parceria, o CCBA mantém no blog ''Conexão Berlinale'' com textos e impressões escritos pelos profissionais do audiovisual que vivenciaram as atividades durante o festival.



Serviço

Kulturforum: Internacionalização do Cinema Pernambucano

Com Isona Admetlla, coordenadora do Berlinale World Cinema Fund (Alemanha)

Quando: 13 de maio, 16h30

Onde: CCBA - Rua do Sossego, 364, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @ccbarecife



Programação

16h30 -18h: participação de Isona Admetlla, coordenadora do Berlinale World Cinema Fund (auditório)

18h - 18h30: coffee break (jardim)

18h30 – 20h30: debate sobre experiências e perspectivas para coproduções e financiamentos internacionais no cinema (jardim)

