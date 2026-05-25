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REDES SOCIAIS Kwai anuncia cobertura, transmissão de shows e outras ações no São João de Caruaru e Petrolina Plataforma de vídeos promete mais de 100 horas de conteúdo ao vivo direto de Pernambuco

O Kwai anunciou, nesta segunda-feira (25), sua presença no São João 2026 de Caruaru e Petrolina, em Pernambuco. Através da iniciativa #VivaOSãoJoãoRaiz, a plataforma participa das festas com transmissões ao vivo de shows, estúdio com hosts, ativações culturais, cobertura de bastidores e outras novidades.

Segundo a assessoria de imprensa do aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, serão mais de 100 horas de conteúdos exibidos ao longo da temporada junina. Em Caruaru, o Kwai vai acompanhar apresentações de nomes como João Gomes, Wesley Safadão, Elba Ramalho, Thiaguinho e Bell Marques.

As transmissões da “Capital do Forró” ocorrem nos dias 30 e 31 de maio, além de 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 e 20 de junho, todas no perfil oficial da prefeitura da cidade. Já na página do próprio Kwai, é possível assistir aos shows ao vivo, com estúdio e hosts, nos dias 21, 23, 24, 26 e 27 de junho.O app também marca presença no tradicional circuito de Comidas Gigantes.



Em Petrolina, o Kwai integra a programação entre de 19 e 27 de junho, com produção de conteúdo, creators e ativações conectadas à cultura local. Artistas como Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, Henrique & Juliano, Simone Mendes e Wesley Safadão estão confirmados na festa deste ano.

“As festas juninas representam uma das manifestações culturais mais potentes e autênticas do Brasil, reunindo música, dança, gastronomia e tradições que fazem parte da identidade do Nordeste. Desde o início da operação do Kwai no país, entendemos a força dessa conexão cultural e temos investido continuamente na valorização de creators, artistas e histórias da região”, afirma Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai Brasil, por meio da assessoria de imprensa do app.



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