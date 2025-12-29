A- A+

Redes sociais Passinho do Jamal, morango do amor e música viral: Kwai lista as principais trends em 2025 Coreografia criada em Pernambuco está entre as tendências que viralizaram na plataforma

O Kwai, rede social de vídeos curtos, revelou quais foram as trends mais populares entre os usuários brasileiros em 2025. Dancinhas, novas receitas e músicas “chiclete” estiveram entre as principais tendências do ano. Confira:

Passinho do Jamal

O “Passinho do Jamal” foi uma das danças mais reproduzidas ao longo de 2025 na plataforma chinesa. Com DNA pernambucano, a coreografia foi criada por Jamal da Capital e Eo Chapa, amigos de infância do bairro de Santo Amaro, no Recife, e viralizou ao som de “Toma Botada”, música do cantor de brega funk MC Rogê.

“Garçom, tem Pitú?!”

A cantora Laércia Dantas, de Picos, no Piauí, caiu nas graças do público pela interpretação espontânea de “Onde Anda Meu Amor”, sucesso do brega na década de 2010. Gravado de forma simples, com a artista ao teclado, o vídeo viralizou rapidamente e fez o bordão “Garçom, tem Pitú?” se tornar famoso.

Patixa Teló

A influenciadora trans com síndrome de Down conquistou o público do Kwai, onde acumula mais de 2 milhões de seguidores. Cheia de carisma, a amazonense ganhou projeção nacional após participar do reality show digital “Rancho do Maia”, idealizado pelo influenciador Carlinhos Maia.

Morango do amor

O morango do amor foi a grande trend gastronômica do ano. Releitura da clássica maçã do amor, a receita mobilizou fãs e haters, virando rapidamente um fenômeno viral. Vários criadores “surfaram no hype”, abrindo espaço para versões inusitadas, como picanha e coxinha do amor.

Bag charms

Os chaveiros e mini bonecos pendurados em bolsas e mochilas, como o Labubu, viraram mania, especialmente entre crianças e adolescentes. No Kwai, conteúdos de coleção, customização e unboxing chamaram a atenção dos usuários.

Mininovelas

As novelas verticais viraram a nova tendência da teledramaturgia nacional, abraçada até pela Globo. O Kwai foi pioneiro ao investir nesse formato no Brasil. Através do projeto TeleKwai, alguns canais especializados nesse tipo de conteúdo se popularizaram por aqui, como“A Vida Nos Vídeos” e “A Nossa História”.



*Com informações da assessoria de imprensa.

