RAP NACIONAL L7NNON, atração do Recife Trap, lança novo EP "Me espera" e é o rapper nacional com mais ouvintes O artista conta com 11.081.190 de plays mensais no Spotify, ficando à frente de Xamã e Wiu

Um dos mais populares rappers do país, L7NNON acaba de lançar seu mais novo trabalho, nomeado "Me Espera". O EP conta com sete faixas e traz o artista versando principalmente sobre o amor. Ao lado de L7NNON, há um bom elenco de participações especiais, como MC Poze do Rodo, Camila Zasoul, Chris MC e OIK. A produção geral ficou nas mãos de Papatinho.

O artista, inclusive, é o rapper nacional com mais ouvintes mensais no Spotify há 10 meses seguidos, acumulando mais de 11 milhões de plays, ficando à frente de Xamã (10.846.179) e Wiu (9.858.918).

Recife Trap

No próximo mês, L7NNON estará na capital pernambucana para o Recife Trap, festival que acontece nos dias 21 e 22 de abril, na área externa do Centro de Convenções, a partir das 20h.

Na sexta-feira, dia 21, L7NNON divide o palco com Teto, Matuê, Hungria, Costa Gold, Cabelinho, Filipe Ret, Tz da Coronel, MC Daniel e DelaCruz. Já no sábado, dia 22, quem comanda é Xamã, Major RD, Poze do Rodo, Orochi, Chefin, Oruam, Bin, Maneirinho, Sidoka, Ryan SP, Hyperanhas e KayBlack.

Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital ou nas Lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna e custam a partir de R$ 130.

