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MÚSICA L7nnon nega ataque a fãs de Sandy & Junior após verso polêmico em música Rapper afirma que trecho foi "apenas uma brincadeira" e diz que crítica era direcionada a quem opina sobre rap sem vivência no gênero

O rapper L7nnon se pronunciou após a repercussão de um verso de sua nova música que cita fãs da dupla Sandy & Junior. Segundo o artista, a intenção não foi atacar o gosto musical, mas fazer uma crítica dentro do contexto do rap.

A polêmica surgiu após o lançamento da faixa “Que se F*da”, nesta segunda-feira, quando um trecho chamou atenção nas redes sociais. Na letra, o cantor diz: “Opina no rap, mas vi que tu é fã de Sandy & Junior / Como pessoa tu é um ser humano patético”, o que gerou interpretações negativas entre ouvintes.

Diante da repercussão, L7nnon usou o Instagram para esclarecer o significado da rima e negar que tenha ofendido diretamente os fãs da dupla.

"Durante o verso inteiro venho falando várias coisas e concluo a rima dessa forma. Caso vocês tenham pensado que eu quis dizer que a pessoa é patética por ser fã de Sandy & Junior, não, essa não é a verdade do verso", explicou.

O artista afirmou que o trecho deve ser interpretado como uma crítica a quem opina sobre o rap sem conhecer o gênero ou sem vivência nesse universo.

"Foi apenas uma brincadeira sobre a pessoa que é fã de Sandy & Junior não deveria ser um crítico de rap, ou sobre a pessoa querer se meter numa realidade que não é dela. Só isso", completou.

A manifestação ocorreu poucas horas após o lançamento da música, em uma tentativa de evitar interpretações negativas e conter a repercussão nas redes sociais.

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